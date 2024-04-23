На что правительство РФ выделило белгородцам 2 млрд и кто может получить деньги?

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Всего Белгородской области из резервного фонда федерального правительства выделят 2,051 млрд рублей. Средства предназначены для поддержки белгородцев, которым из-за ударов ВСУ пришлось уехать из своих домов, а также для восстановления пострадавших бизнеса и предприятий.
Всего на помощь грайворонцам, которые вынужденно уехали из своих домов из-за непрекращающихся обстрелов, выделят 800 млн рублей: их поделят на три различных вида единовременных выплат.
Так, 10 тысяч рублей выплатят каждому жителю с официальной пропиской по состоянию на 19 марта в тех населённых пунктах муниципального образования, которые часто попадают под обстрел ВСУ. В это число вошли 23 поселения округа: Грайворон, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Горьковский, Доброполье, Дроновка, Луговка, Понуры, Пороз, Байрак, Козинка, Совхозное, Замостье, Заречье-1 и 2, Новостроевка-1 и 2, Рождественка, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Масычево и Казачок.
Тем грайворонцам, которые частично утратили своё имущество, выплатят 50 тысяч рублей. Компенсацию получит каждый член пострадавшей семьи.
За полную потерю имущества жителям полагается по 100 тысяч рублей на одного человека. В заявлении нужно будет указать те цели, на которые жители планируют потратить выделенные средства, — на другие нужды «спустить» деньги нельзя.
Кроме того, грайворонцы могут компенсировать арендную плату за съём жилья на территории региона. Для этого нужно оформить заявление в управлении соцзащиты населения или в МФЦ, ранее сообщил глава муниципалитета Геннадий Бондарев.
Большую часть выделенных региону средств — 987 млн рублей — выделят на восстановление повреждённых при обстрелах предприятий Шебекинского городского округа. Однако единоразовую выплату получат не все: для этого общий ущерб, полученный при обстрелах, должен составлять больше 100 млн рублей.
Поддержку можно получить через систему «Электронный бюджет»: директора должны зарегистрироваться и оформить заявление в личном кабинете.
Около 264 млн рублей выделят субъектам малого и среднего бизнеса. Однако компенсацию получат только те предприниматели, которые работают в сфере потребительских товаров и услуг и ИП. Размер компенсации будет аналогичен размеру МРОТ на каждого работника бизнеса. Сумма рассчитается на три месяца.
Все предприниматели должны работать в Белгороде, Шебекинском и Грайворонском округах, а также в 14 поселениях Белгородского района, в число которых входят Красный Октябрь, Октябрьский, Майский, Малиновка, Дубовое, Разумное, Таврово, Ясные Зори, Щетиновка, Крутой Лог, Головино, Беловское, Никольское и Бессоновка.
На сегодняшний день на такую единовременную выплату претендуют около 2400 субъектов бизнеса.
Чтобы получить положенную компенсацию, нужно подать заявление либо через портал «Госуслуги», либо через органы социальной защиты. Белгородцам, которые в настоящий момент находятся в ПВР, идти никуда не придётся: к ним самостоятельно придут представители соцзащиты, а ответить на появившиеся вопросы смогут волонтёры ПВР.
После оформления необходимого документа единовременные выплаты поступят на карты получателей.
Более чёткий алгоритм выдачи выплат в региональном правительстве всё ещё готовят. Подробности появятся после подписания постановления федерального правительства и соглашения с Министерством финансов РФ.
Напомним, что в марте этого года Грайворонский городской округ попал под массированный обстрел ВСУ, из-за чего почти часть населения пришлось переселить в более безопасные районы. На сегодняшний день округ всё ещё продолжают обстреливать со стороны Украины.
Множество разрушений, раненых и погибших также зафиксировали в результате обстрелов Белгорода и Белгородского района.