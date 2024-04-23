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Кошелёк

На что правительство РФ выделило белгородцам 2 млрд и кто может получить деньги?

23 апреля 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney
Кошелёк
19 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей Белгородской области для поддержки пострадавших в результате обстрелов ВСУ жителей и предприятий. Подробнее о том, куда потратят выделенные региону средства, — в материале Бел.Ру.

Всего Белгородской области из резервного фонда федерального правительства выделят 2,051 млрд рублей. Средства предназначены для поддержки белгородцев, которым из-за ударов ВСУ пришлось уехать из своих домов, а также для восстановления пострадавших бизнеса и предприятий.

Сколько денег выделят на помощь белгородцам?

Всего на помощь грайворонцам, которые вынужденно уехали из своих домов из-за непрекращающихся обстрелов, выделят 800 млн рублей: их поделят на три различных вида единовременных выплат.

Так, 10 тысяч рублей выплатят каждому жителю с официальной пропиской по состоянию на 19 марта в тех населённых пунктах муниципального образования, которые часто попадают под обстрел ВСУ. В это число вошли 23 поселения округа: Грайворон, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Горьковский, Доброполье, Дроновка, Луговка, Понуры, Пороз, Байрак, Козинка, Совхозное, Замостье, Заречье-1 и 2, Новостроевка-1 и 2, Рождественка, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Масычево и Казачок.

Тем грайворонцам, которые частично утратили своё имущество, выплатят 50 тысяч рублей. Компенсацию получит каждый член пострадавшей семьи.

За полную потерю имущества жителям полагается по 100 тысяч рублей на одного человека. В заявлении нужно будет указать те цели, на которые жители планируют потратить выделенные средства, — на другие нужды «спустить» деньги нельзя.

Кроме того, грайворонцы могут компенсировать арендную плату за съём жилья на территории региона. Для этого нужно оформить заявление в управлении соцзащиты населения или в МФЦ, ранее сообщил глава муниципалитета Геннадий Бондарев.

Какая часть уйдёт на помощь предприятиям?

Большую часть выделенных региону средств — 987 млн рублей — выделят на восстановление повреждённых при обстрелах предприятий Шебекинского городского округа. Однако единоразовую выплату получат не все: для этого общий ущерб, полученный при обстрелах, должен составлять больше 100 млн рублей.

Поддержку можно получить через систему «Электронный бюджет»: директора должны зарегистрироваться и оформить заявление в личном кабинете.

Что насчёт небольшого бизнеса?

Около 264 млн рублей выделят субъектам малого и среднего бизнеса. Однако компенсацию получат только те предприниматели, которые работают в сфере потребительских товаров и услуг и ИП. Размер компенсации будет аналогичен размеру МРОТ на каждого работника бизнеса. Сумма рассчитается на три месяца.

Все предприниматели должны работать в Белгороде, Шебекинском и Грайворонском округах, а также в 14 поселениях Белгородского района, в число которых входят Красный Октябрь, Октябрьский, Майский, Малиновка, Дубовое, Разумное, Таврово, Ясные Зори, Щетиновка, Крутой Лог, Головино, Беловское, Никольское и Бессоновка.

На сегодняшний день на такую единовременную выплату претендуют около 2400 субъектов бизнеса.

Как получить положенные выплаты?

Чтобы получить положенную компенсацию, нужно подать заявление либо через портал «Госуслуги», либо через органы социальной защиты. Белгородцам, которые в настоящий момент находятся в ПВР, идти никуда не придётся: к ним самостоятельно придут представители соцзащиты, а ответить на появившиеся вопросы смогут волонтёры ПВР.

После оформления необходимого документа единовременные выплаты поступят на карты получателей.

Более чёткий алгоритм выдачи выплат в региональном правительстве всё ещё готовят. Подробности появятся после подписания постановления федерального правительства и соглашения с Министерством финансов РФ.

Напомним, что в марте этого года Грайворонский городской округ попал под массированный обстрел ВСУ, из-за чего почти часть населения пришлось переселить в более безопасные районы. На сегодняшний день округ всё ещё продолжают обстреливать со стороны Украины.

Множество разрушений, раненых и погибших также зафиксировали в результате обстрелов Белгорода и Белгородского района.

Помощь белгородским жителям и бизнесу: на что правительство выделило 2 млрд рублей?
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