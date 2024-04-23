На что правительство РФ выделило белгородцам 2 млрд и кто может получить деньги?

Так, 10 тысяч рублей выплатят каждому жителю с официальной пропиской по состоянию на 19 марта в тех населённых пунктах муниципального образования, которые часто попадают под обстрел ВСУ. В это число вошли 23 поселения округа: Грайворон, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Горьковский, Доброполье, Дроновка, Луговка, Понуры, Пороз, Байрак, Козинка, Совхозное, Замостье, Заречье-1 и 2, Новостроевка-1 и 2, Рождественка, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Масычево и Казачок.