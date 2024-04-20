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Published Сегодня, 19:27

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Правительство выделило свыше двух миллиардов рублей Белгородской области

Правительство выделило свыше двух миллиардов рублей Белгородской области

20 апреля 2024, 19:27
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская область получит более двух миллиардов рублей от правительства на оказание мер поддержки, в том числе для помощи жителям, покинувшим свои дома, и развития промышленности региона.

Свыше двух миллиардов рублей будет выделено Белгородской области в качестве поддержки. Постановление о выделении этих средств было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным 19 апреля. Деньги будут перечислены из резервного фонда правительства в виде дотации для бюджета региона.

Сумма до 2,051 миллиарда рублей будет использована, в том числе, для поддержки жителей Белгородской области, которые вынуждены были покинуть своё постоянное место жительства. Также эти средства направят на реконструкцию, модернизацию, расширение и приобретение производственных мощностей предприятий, пострадавших в промышленной сфере региона. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на правовом портале.

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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Правительство#Промышленность#Минфин#Белгород#Михаил мишустин#Дотация#Резервный фонд#Меры поддержки
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