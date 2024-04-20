Правительство выделило свыше двух миллиардов рублей Белгородской области

Сумма до 2,051 миллиарда рублей будет использована, в том числе, для поддержки жителей Белгородской области, которые вынуждены были покинуть своё постоянное место жительства. Также эти средства направят на реконструкцию, модернизацию, расширение и приобретение производственных мощностей предприятий, пострадавших в промышленной сфере региона. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на правовом портале.