Компенсации выплатили не всем белгородским курьерам?

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
После материала о жизни белгородских курьеров с редакцией Бел.Ру связался сотрудник другого сервиса «Яндекса» — «Яндекс. Доставки». Несмотря на разные названия, наш читатель сообщает, что «Доставка» также возит еду из ресторанов.
Как рассказывает курьер, компенсации не выплачивались, но в период сильных обстрелов он на смены не выходил, однако «возможно, что компенсацию выплачивали только курьерам „Яндекс. Еды“».
«Никакой речи ни о каких компенсациях не заходило. А ведь мы, помимо простых доставок, также возим еду из ресторанов. Мало того, об отключении доставки узнал из СМИ. На вопросы о сроках включения никто из поддержки не даёт никаких комментариев», — написал читатель Бел.Ру.
Ответ о включении доставки пришёл после запроса в администрацию правительства области, сообщает читатель.
«Единственное, что положительно могу отметить, — это лояльность со стороны поддержки во время обстрелов, отмена заказов, если магазин закрыт на время обстрела», — закончил курьер.