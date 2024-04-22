Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Курьер «Яндекс. Доставки» рассказал о работе под обстрелами в Белгороде

Компенсации выплатили не всем белгородским курьерам?

22 апреля 2024, 16:04
Фото: Артём Черненко / 1MI

Курьер «Яндекс. Доставки» рассказал о работе под обстрелами в Белгороде

С Бел.Ру связался курьер сервиса «Яндекс. Доставка». Он сообщил, что компенсации выплачивались не всем сотрудникам.

После материала о жизни белгородских курьеров с редакцией Бел.Ру связался сотрудник другого сервиса «Яндекса» — «Яндекс. Доставки». Несмотря на разные названия, наш читатель сообщает, что «Доставка» также возит еду из ресторанов.

Как рассказывает курьер, компенсации не выплачивались, но в период сильных обстрелов он на смены не выходил, однако «возможно, что компенсацию выплачивали только курьерам „Яндекс. Еды“».

«Никакой речи ни о каких компенсациях не заходило. А ведь мы, помимо простых доставок, также возим еду из ресторанов. Мало того, об отключении доставки узнал из СМИ. На вопросы о сроках включения никто из поддержки не даёт никаких комментариев», — написал читатель Бел.Ру.

Ответ о включении доставки пришёл после запроса в администрацию правительства области, сообщает читатель.

«Единственное, что положительно могу отметить, — это лояльность со стороны поддержки во время обстрелов, отмена заказов, если магазин закрыт на время обстрела», — закончил курьер.
Заказов стало сильно меньше: как курьеры пережили март в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Курьеров «Ленты» в Белгороде снабдили касками и бронежилетами«Курьера от следователя» отправили на 2,5 года в тюрьму за обман пенсионеров«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Курьеры#Яндекс.Доставка
Подпишитесь
Белгородцев попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху
Сегодня, 19:53
В комнатах грязно, еда невкусная: белгородские родители вновь жалуются на лагеря
Сегодня, 11:48
«Ситуация крайне сложная»: Гладков обратился к родителям белгородских школьников
Сегодня, 19:47
В этот раз — не «вампир»: из чего ВСУ ударили по Белгороду?
Сегодня, 13:27
Вячеслав Гладков ответил на слухи об отставке
Сегодня, 17:07
Власти приняли решение о формате проведения пасхальных служб в Белгородской области
Сегодня, 19:43
"