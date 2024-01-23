«Курьера от следователя» отправили на 2,5 года в тюрьму за обман пенсионеров

Подсудимый вину не признал. Пояснил, что работал курьером по перевозке и перечислению денег на указанные работодателем реквизиты. Также он сообщил, что не был осведомлён, что эти деньги добыты путём обмана. Однако, опасаясь за свою безопасность, молодой человек надевал на лицо маску, поскольку не знал, законна или нет его работа.