«Курьера от следователя» отправили на 2,5 года в тюрьму за обман пенсионеров

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
По данным Старооскольского городского суда, в декабре 2022 года 21-летний местный житель вступил через интернет в преступный сговор с целью хищения денег. 10 января 2023 года местной жительнице позвонил «сотрудник правоохранительных органов», сообщил ложную информацию о том, что её дочь виновна в ДТП. «Полицейский» потребовал передать ему деньги с целью решить негативные последствия для её родственника.
Пенсионерка, не догадываясь о преступных намерениях, поверила злоумышленнику и согласилась отдать деньги. Женщине сообщили, что к ней приедет «курьер от следователя», которому необходимо будет передать деньги. К женщине мошенники отправили своего подельника — 21-летнего жителя Старого Оскола.
«Курьер» приехал к белгородке, представился водителем полицейского, получил от неё 300 тыс. рублей. Часть денег он перевёл на банковский счёт подельника, часть оставил себе. В этот же день аналогичным способом злоумышленники обманули на 239 тыс. рублей жительницу Старого Оскола и жительницу Губкина на 600 тыс. рублей.
Подсудимый вину не признал. Пояснил, что работал курьером по перевозке и перечислению денег на указанные работодателем реквизиты. Также он сообщил, что не был осведомлён, что эти деньги добыты путём обмана. Однако, опасаясь за свою безопасность, молодой человек надевал на лицо маску, поскольку не знал, законна или нет его работа.
Во время предварительного следствия обвиняемый вину признал и рассказал, что понимал то, что деньги добываются преступным путём.
Действия молодого человека суд квалифицировал по двум эпизодам — по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).
18 января 2024 года подсудимый был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в областном суде.