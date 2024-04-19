Заказов стало сильно меньше: как курьеры пережили март в Белгороде

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Для Белгорода март выдался тяжёлым месяцем. Областной центр подвергался сильным обстрелам почти каждый день, сейчас дни проходят тише, но никто не может дать гарантии, что ситуация вновь не обострится. За третий месяц года в Белгородской области погибло 28 мирных граждан.
В Белгороде закрывались пункты выдачи маркетплейсов Ozon и Wildberries, «Яндекс.Еда» прекращала доставки из магазинов. В начале апреля чиновники сообщили, что 38 точек общественного питания не осуществляют доставку, а 33 прекратили свою деятельность вовсе.
Развлекательные центры и точки общепита в офлайне приостанавливали работу или уменьшали рабочие часы. Даже сейчас белгородцы сталкиваются с ограничениями — многие продуктовые магазины не работают после 22:00, а в некоторых случаях закрываются и раньше — в 20:00.
Как это время сказалось на курьерах, которые вынужденно приостанавливали работу или выходили на смены в период сильных обстрелов? И что для них делали и делают работодатели? Всё это журналисты Бел.Ру узнали у курьера ресторана общественного питания и у курьера сервиса доставки «Яндекс.Еда».
Как рассказывают курьеры, условия работы не изменились, но оба работодателя выплатили компенсации или премии. В первом случае компенсацию выплатили, потому что сервис доставки «Яндекс.Еда» закрывался, а во втором, потому что часть времени ресторан работал по сокращенному графику.
Если во время доставки включают ракетную опасность, то курьеры оставляют свои машины и прячутся в укрытие сами, никаких чётких инструкций по безопасности работодатель не даёт.
За опоздание курьера к заказчику не штрафуют. Но ресторан, который раньше выдавал скидки и промокоды человеку, которому не привезли заказ вовремя, теперь этого не делает. Сейчас обидно может стать только людям, которые ожидали «халявы» за опоздание курьера.
«Курьер попал под обстрел во время того, как вёз заказ. В его машину попал маленький осколок, а он [прим. курьер] спрятался в укрытии. Остальные машины, которые были рядом на остановке, очень сильно посекло», — рассказал один из собеседников Бел.Ру.
Курьер, который попал под обстрел, продолжил работу в ресторане, дополнил наш собеседник.
Как рассказали оба курьера, работодатель не предоставляет аптечки для своих сотрудников и не предлагает проходить курсы доврачебной помощи. Курьеры ресторанов и сервисов доставок сами покупают аптечки и сами, если считают необходимым, проходят курсы.
«Аптечку как целую не ношу, не вожу, только отдельные части — бинт, жгут и перекись водорода. Никто ничего не предоставляет», — пояснил один из собеседников.
Курсы доврачебной помощи проходят сотрудники сами, а работодатель даже не предлагает их пройти, несмотря на то, что зачастую, курьеры оказываются на улице во время опасности.
Как рассказал курьер сети ресторанов в Белгороде, по его ощущениям, заказов стало значительно меньше после обострения оперативной обстановки.
«Заказов стало намного меньше, потому что люди уехали, бросили свои дома. У кого-то разбиты стёкла, и им не до доставок, а кто-то просто боится и уезжает, чтобы не попадать ни под какие обстрелы», — предполагает курьер.
Курьер сервиса доставки также заявил, что, по его ощущениям, заказов стало меньше.
Сотрудник сервиса доставки рассказал, что да, оформление не приостанавливается. Заказ сделать можно, он поступит курьеру и на кухню, и его надо будет везти. Но ресторан, в котором сделан заказ, может не функционировать, пока работает сирена, а значит, задержка доставки всё равно будет, независимо от действий курьера.
В ресторане с собственной доставкой ситуация другая — там доставка приостанавливается и заказы нельзя оформить во время ракетной опасности.
В моменты, когда заказов нет, время на работе не компенсируется. Ведь отсутствие заказов бывает и в спокойное время.
«Нет, ничего не компенсируют, потому что работодателю это не надо», — объяснил курьер сети ресторанов.
Страшнее жить стало. Выходить на улицу — тоже, но это когда обстрелы были постоянные, когда не понимаешь, когда и куда «прилетит», — отвечает курьер.
Ощущение опасности прочувствовали на себе многие, это касается и выхода на работу, зная, что тебе нужно быть в городе, на улице, а обстрел может начаться в любой момент.