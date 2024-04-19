Заказов стало сильно меньше: как курьеры пережили март в Белгороде

Сотрудник сервиса доставки рассказал, что да, оформление не приостанавливается. Заказ сделать можно, он поступит курьеру и на кухню, и его надо будет везти. Но ресторан, в котором сделан заказ, может не функционировать, пока работает сирена, а значит, задержка доставки всё равно будет, независимо от действий курьера.