«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
С приходом ковида во всех городах России начала активно развиваться сфера доставки еды и продуктов на дом. У болеющих или тех, кто сидел на карантине, появилась возможность не выходя из дома получить необходимые товары. А для других — появились новые рабочие места.
«Яндекс», «Деливери», «Самокат» и другие службы нанимают людей без опыта работы. Чаще всего на подработку в службы доставки идут студенты и молодёжь. Порой такая работа становится настоящим испытанием, особенно если не повезло с погодными условиями, нет личного транспорта или попался «буйный» заказчик. А вот платят за неё не всегда равноценно труду.
На сайтах по поиску работы можно найти красивые цифры, которые привлекут не только студентов — предлагают от 50 до 120 тысяч рублей в месяц в Белгороде. Зависит, конечно, от того, есть ли у вас собственный автомобиль или вы пеший курьер. Тем не менее, сумма заманчивая, а в условиях обещают удобный график и много «вкусных» бонусов.
Сколько реально платят курьерам, с какими трудностями приходится сталкиваться и вообще стоит ли оно того? Белгородцы, которые работали или продолжают работать в доставке, рассказали нам свои истории.
Алёна Титова, 23 года, бывший курьер
Я проработала буквально день. Думала, что смогу это вывезти, заодно и похудею, но я себя переоценила, если честно. Идти с тяжёлой сумкой за плечами пять километров, стараясь успеть отнести заказ целым и горячим, а времени на доставку даётся не более 20-30 минут — очень трудно. Такой заказ мне достался, когда я стояла на «МегаГринне», а в п. Северном кто-то захотел кушать. Я передвигалась пешком, иногда на автобусе. Один раз, чтобы успеть ко времени и не быть оштрафованной, мне пришлось брать в прокат потрёпанный велосипед и гнать на нём по отвратной дороге.
Чтобы тебе засчитали рабочий день, ты должен отработать минимум четыре часа, для пешего курьера это примерно два-три заказа, за которые ему очень мало заплатят. По километражу накидывают около 20 рублей/км. К тому же, большинство заказов, именно крупных, падает на курьеров с автомобилями и, естественно, получают они больше.
Неуважение со стороны заказчиков — частое явление. По сути своей «жёлтых человечков» считают некой «челядью», которая недостойна простого «спасибо», не говоря уже о чаевых.
Если вы любитель побегать или человек, увлекающийся спортом, и вам нравится проходить по 30 000 шагов в день, то это работа для вас. Эту работу можно рассматривать только как подработку, если у вас есть автомобиль или иное средство передвижения. Но как основной источник дохода я бы не рассматривала — вы просто загубите себя и своё здоровье, бегая с тяжёлым коробом по всему городу. Это большой риск.
Кирилл Иваненко, 20 лет, работает курьером почти 3 года
В доставке я работаю с января 2022 года. Раньше работал пешим курьером, так как не было в Белгороде своего транспорта. Если падали заказы на дальние расстояния (это в районе 2 км до одной точки), то я катался на автобусе. Сейчас друг привёз велосипед, на котором мы вдвоём и доставляем. Он тоже работал сначала пешим, потом на машине, но второй вариант в тёплое время года будет очень нервотрёпным и не таким уж и выгодным.
Оплата за заказ складывается из нескольких составляющих: фиксированная сумма за доставку — 50 рублей, оплата за километры — по 20 рублей и коэффициент спроса — от 1 до 3. На этот коэффициент умножается сумма за километры. Сами коэффициенты зависят от погодных условий — чем хуже вторые, тем выше первые. Есть ещё доплата за тяжёлый груз от 10 кг — 30 рублей, и чаевые (но их дают нечасто).
Бывало, что заказчики путали адрес доставки. Один раз пришлось ходить по нескольким точкам в центре, чтобы отдать, а в другой я перенаправил клиента в службу поддержки, после чего ему отменили заказ, а я забрал себе неплохой сет с суши.
Как-то я доставлял еду девушке, напротив подъезда которой упала бомба ФАБ-500 (но я не знал об этом). Увидел, что дом оцепили, связаться с ней не получилось и служба поддержки опять отдала заказ мне. Тоже суши, ещё дороже и ещё больше.
Работа отлично подойдёт для школьников (там, кажется, с 16 лет можно) и студентов. Часть денег будет приходить уже на следующий день, а вся оставшаяся сумма — каждую среду, если работаешь не менее двух или трёх дней подряд. Чтобы день засчитался, нужно пробыть на слоте час и доставить один заказ. А если на тебе полная оплата квартиры, а также всё остальное для жизни, то придётся поднапрячься.
Георгий Киселев, 20 лет, самозанятый в «Яндексе»
Работаю в доставке почти два года. Сначала работал пешком, потом на машине, иногда на велосипеде. Тарифов как таковых нет, есть разные парки с разными условиями выплат, я работаю в основном как самозанятый. Парки регистрируют в сервисе физические лица, которые потом курируют курьеров и забирают себе проценты. А если регистрируешься как самозанятый и платишь налоги — то всё, что заработал — твоё. Но в первом случае зарегистрироваться легче и заказов всё-таки побольше.
Если требуется свободный график, не любите сидячую работу, или просто надо на что-то подкопить, а так случилось, что ни квалификации, ни навыков нет, то можно поработать курьером. Здесь работают как раз в основном студенты.
Лично я несколько месяцев жил исключительно на заработок с доставки, катаясь на своей машине, и это вполне возможно, вот только работать придётся практически целыми днями. Средний заработок — 20 тысяч в месяц. Зимой может быть и в три раза больше, но это в непогоду или когда совсем мало курьеров, и спрос достигает коэффициента 3.
Работа у курьеров действительно непростая и по деньгам всё решает, можно сказать, случай. Кому-то такие забеги по городу по душе, а кто-то предпочтёт работу поспокойнее. Курьеры, с которыми мы разговаривали, сошлись во мнении, что по заработку доставка подходит больше для студентов, чем для людей, которым нужно оплачивать квартиру и содержать семью. И правда, денег немного, а риски всё-таки высокие.