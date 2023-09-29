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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Курьер в Белгороде

«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров

29 сентября 2023, 10:03
Фото: Александра Чиркина / t.me/pipiaophoto
Курьер в Белгороде

Белгородские курьеры рассказали о своей работе в доставке еды

«Люди с большими рюкзачками» — кто они, сколько зарабатывают и любят ли свою работу? Журналистка Бел.Ру поговорила с несколькими курьерами Белгорода об их опыте в сервисах доставки еды. Спойлер — да, они съедают блюда, которые не достались заказчику.
Сюжет
Работа

С приходом ковида во всех городах России начала активно развиваться сфера доставки еды и продуктов на дом. У болеющих или тех, кто сидел на карантине, появилась возможность не выходя из дома получить необходимые товары. А для других — появились новые рабочие места.

«Яндекс», «Деливери», «Самокат» и другие службы нанимают людей без опыта работы. Чаще всего на подработку в службы доставки идут студенты и молодёжь. Порой такая работа становится настоящим испытанием, особенно если не повезло с погодными условиями, нет личного транспорта или попался «буйный» заказчик. А вот платят за неё не всегда равноценно труду.

На сайтах по поиску работы можно найти красивые цифры, которые привлекут не только студентов — предлагают от 50 до 120 тысяч рублей в месяц в Белгороде. Зависит, конечно, от того, есть ли у вас собственный автомобиль или вы пеший курьер. Тем не менее, сумма заманчивая, а в условиях обещают удобный график и много «вкусных» бонусов.

Вакансии по доставке едыВакансии по доставке еды
Вакансии по доставке едыВакансии по доставке еды
Вакансии по доставке едыВакансии по доставке еды
Вакансии по доставке едыВакансии по доставке еды
Вакансии по доставке еды
Фото: hh.ru

Сколько реально платят курьерам, с какими трудностями приходится сталкиваться и вообще стоит ли оно того? Белгородцы, которые работали или продолжают работать в доставке, рассказали нам свои истории.

«Вы просто загубите себя и своё здоровье»

Алёна Титова, 23 года, бывший курьер

Я проработала буквально день. Думала, что смогу это вывезти, заодно и похудею, но я себя переоценила, если честно. Идти с тяжёлой сумкой за плечами пять километров, стараясь успеть отнести заказ целым и горячим, а времени на доставку даётся не более 20-30 минут — очень трудно. Такой заказ мне достался, когда я стояла на «МегаГринне», а в п. Северном кто-то захотел кушать. Я передвигалась пешком, иногда на автобусе. Один раз, чтобы успеть ко времени и не быть оштрафованной, мне пришлось брать в прокат потрёпанный велосипед и гнать на нём по отвратной дороге.

Чтобы тебе засчитали рабочий день, ты должен отработать минимум четыре часа, для пешего курьера это примерно два-три заказа, за которые ему очень мало заплатят. По километражу накидывают около 20 рублей/км. К тому же, большинство заказов, именно крупных, падает на курьеров с автомобилями и, естественно, получают они больше.

Неуважение со стороны заказчиков — частое явление. По сути своей «жёлтых человечков» считают некой «челядью», которая недостойна простого «спасибо», не говоря уже о чаевых.

Если вы любитель побегать или человек, увлекающийся спортом, и вам нравится проходить по 30 000 шагов в день, то это работа для вас. Эту работу можно рассматривать только как подработку, если у вас есть автомобиль или иное средство передвижения. Но как основной источник дохода я бы не рассматривала — вы просто загубите себя и своё здоровье, бегая с тяжёлым коробом по всему городу. Это большой риск.

«Отменили заказ, и все суши достались мне»

Кирилл Иваненко, 20 лет, работает курьером почти 3 года

В доставке я работаю с января 2022 года. Раньше работал пешим курьером, так как не было в Белгороде своего транспорта. Если падали заказы на дальние расстояния (это в районе 2 км до одной точки), то я катался на автобусе. Сейчас друг привёз велосипед, на котором мы вдвоём и доставляем. Он тоже работал сначала пешим, потом на машине, но второй вариант в тёплое время года будет очень нервотрёпным и не таким уж и выгодным.

Оплата за заказ складывается из нескольких составляющих: фиксированная сумма за доставку — 50 рублей, оплата за километры — по 20 рублей и коэффициент спроса — от 1 до 3. На этот коэффициент умножается сумма за километры. Сами коэффициенты зависят от погодных условий — чем хуже вторые, тем выше первые. Есть ещё доплата за тяжёлый груз от 10 кг — 30 рублей, и чаевые (но их дают нечасто).

Бывало, что заказчики путали адрес доставки. Один раз пришлось ходить по нескольким точкам в центре, чтобы отдать, а в другой я перенаправил клиента в службу поддержки, после чего ему отменили заказ, а я забрал себе неплохой сет с суши.

Как-то я доставлял еду девушке, напротив подъезда которой упала бомба ФАБ-500 (но я не знал об этом). Увидел, что дом оцепили, связаться с ней не получилось и служба поддержки опять отдала заказ мне. Тоже суши, ещё дороже и ещё больше.

Работа отлично подойдёт для школьников (там, кажется, с 16 лет можно) и студентов. Часть денег будет приходить уже на следующий день, а вся оставшаяся сумма — каждую среду, если работаешь не менее двух или трёх дней подряд. Чтобы день засчитался, нужно пробыть на слоте час и доставить один заказ. А если на тебе полная оплата квартиры, а также всё остальное для жизни, то придётся поднапрячься.

Кирилл ИваненкоКирилл Иваненко
Курьер забирает заказ в БелгородеКурьер забирает заказ в Белгороде
Доставка еды на домДоставка еды на дом
Кирилл Иваненко
Фото: Александра Чиркина / t.me/pipiaophoto

«Несколько месяцев жил исключительно на заработок с доставки»

Георгий Киселев, 20 лет, самозанятый в «Яндексе»

Работаю в доставке почти два года. Сначала работал пешком, потом на машине, иногда на велосипеде. Тарифов как таковых нет, есть разные парки с разными условиями выплат, я работаю в основном как самозанятый. Парки регистрируют в сервисе физические лица, которые потом курируют курьеров и забирают себе проценты. А если регистрируешься как самозанятый и платишь налоги — то всё, что заработал — твоё. Но в первом случае зарегистрироваться легче и заказов всё-таки побольше.

Если требуется свободный график, не любите сидячую работу, или просто надо на что-то подкопить, а так случилось, что ни квалификации, ни навыков нет, то можно поработать курьером. Здесь работают как раз в основном студенты.

Лично я несколько месяцев жил исключительно на заработок с доставки, катаясь на своей машине, и это вполне возможно, вот только работать придётся практически целыми днями. Средний заработок — 20 тысяч в месяц. Зимой может быть и в три раза больше, но это в непогоду или когда совсем мало курьеров, и спрос достигает коэффициента 3.

Курьер на велосипедеКурьер на велосипеде
Курьер на велосипеде
Фото: Мария Рудакова / 1MI

Работа у курьеров действительно непростая и по деньгам всё решает, можно сказать, случай. Кому-то такие забеги по городу по душе, а кто-то предпочтёт работу поспокойнее. Курьеры, с которыми мы разговаривали, сошлись во мнении, что по заработку доставка подходит больше для студентов, чем для людей, которым нужно оплачивать квартиру и содержать семью. И правда, денег немного, а риски всё-таки высокие.

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