«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров

Я проработала буквально день. Думала, что смогу это вывезти, заодно и похудею, но я себя переоценила, если честно. Идти с тяжёлой сумкой за плечами пять километров, стараясь успеть отнести заказ целым и горячим, а времени на доставку даётся не более 20-30 минут — очень трудно. Такой заказ мне достался, когда я стояла на «МегаГринне», а в п. Северном кто-то захотел кушать. Я передвигалась пешком, иногда на автобусе. Один раз, чтобы успеть ко времени и не быть оштрафованной, мне пришлось брать в прокат потрёпанный велосипед и гнать на нём по отвратной дороге.