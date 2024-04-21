Помощь белгородским жителям и бизнесу: на что правительство выделило 2 млрд рублей?

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Глава региона отметил, что выделенные федеральным правительством деньги пойдут на помощь жителям Белгорода, а также Шебекинского и Грайворонского округов.
Эти выплаты пойдут на восстановление промышленных предприятий Шебекинского городского округа и наиболее пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства Шебекинского и Грайворонского городских округов, Белгорода.
Вячеслав Гладков
Известно, что 800 млн рублей из выделенных денег пойдут на оказание помощи жителям Грайворонского округа, которым пришлось покинуть свои дома:
По 50 тыс. рублей за полную потерю имущества также могут получить жители Белгорода, Белгородского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского округов.
987 млн рублей выделят на реконструкцию, модернизацию, расширение или приобретение производственных мощностей пострадавших при обстрелах бизнесов Шебекинского округа, чей общий ущерб составил более 100 млн рублей.
Ещё 264 млн рублей выплатят субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка, работающих на территориях Белгорода, Шебекинского и Грайворонского округов, а также в некоторых населённых пунктах Белгородского района. Сумма компенсации будет зависеть от штатной численности работников предприятий.
По предварительным данным, на получение компенсации претендуют почти 2400 субъектов бизнеса.
Для получения выплат необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» или в органах соцзащиты по месту фактического нахождения. К жителям, находящихся в ПВР, самостоятельно придут представители соцзащиты. Подробный порядок выдачи этих денежных средств губернатор области Вячеслав Гладков обсудит на заседании областного правительства.
Средства будут перечислять на карту получателя.
Напомним, что о выделении 2 млрд рублей на помощь жителям и предприятиям Белгородской области стало известно вчера, 20 апреля. Постановление о выделении этих средств 19 апреля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.