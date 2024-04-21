Помощь белгородским жителям и бизнесу: на что правительство выделило 2 млрд рублей?

Ещё 264 млн рублей выплатят субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка, работающих на территориях Белгорода, Шебекинского и Грайворонского округов, а также в некоторых населённых пунктах Белгородского района. Сумма компенсации будет зависеть от штатной численности работников предприятий.