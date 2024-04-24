Белгородским чиновникам-пенсионерам увеличат выплаты за выслугу лет

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
С 1 апреля 2024 года в Белгородской области увеличат размер пенсий на 4,5%. Это касается тех, кто замещал госдолжности и должности государственной гражданской службы.
На 4,5% также увеличатся доплаты тем, кто замещал должности в органах власти и управления региона.
Коэффициент индексации размера пенсий и доплат составит 1,045.
Напомним, что с 1 апреля увеличился размер социальной пенсии. Её получателями являются более 32 тыс. пенсионеров в регионе.