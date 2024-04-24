Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Белгородским чиновникам-пенсионерам увеличат выплаты за выслугу лет

Белгородским чиновникам-пенсионерам увеличат выплаты за выслугу лет

24 апреля 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney
Увеличение составит 4,5%. Распространяется поправка на тех, кто замещал должности государственной гражданской службы и госдолжности в Белгородской области. Документ подписал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пенсии

С 1 апреля 2024 года в Белгородской области увеличат размер пенсий на 4,5%. Это касается тех, кто замещал госдолжности и должности государственной гражданской службы.

На 4,5% также увеличатся доплаты тем, кто замещал должности в органах власти и управления региона.

Коэффициент индексации размера пенсий и доплат составит 1,045.

Напомним, что с 1 апреля увеличился размер социальной пенсии. Её получателями являются более 32 тыс. пенсионеров в регионе.

Кому повысили пенсии с 1 апреля
Узнать подробнее
Читайте также:
Кому повысили пенсии с 1 апреляМаленькая пенсия: кто её получает, как увеличить размер пенсииСколько белгородцев-пенсионеров получают повышенную пенсию за детей?
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Пенсии#Постановление#Новости Белгорода#Госслужащий#Белгород
Подпишитесь
Выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей: кто из белгородцев сможет их получить
Сегодня, 09:40
«Очередная утка»: адвокат прокомментировал слухи об отказе Ефремову в УДО
Сегодня, 08:02
Экс-чиновнику, бравшему деньги за выдачу разрешений на торговлю, вынесли приговор
Сегодня, 09:12
В правительстве приняли важное решение для лишившихся жилья белгородцев
Сегодня, 07:14
В Белгородской области 82% одиннадцатиклассников готовы сдавать ЕГЭ
Сегодня, 09:52
В Белгороде «передумали» строить школу для одарённых детей?
Сегодня, 08:28
"