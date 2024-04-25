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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Автомобили

Откажем в помощи в случае прилёта: владельцам авторынков поставили условие

25 апреля 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
Автомобили

Власти собираются перевезти машины с авторынков в Белгороде в безопасные места

Сейчас этим вопросом занимается мэрия. Планируется встреча с руководством коммерческих предприятий. Об этом рассказал во время прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородец поинтересовался, будут ли владельцам авторынков компенсировать в случае прилёта затраты на восстановление авто.

«Проезжая часто по улице Калинина, обратил внимание, что на площадке авторынка находится большое количество автомобилей, которые передали в комиссионный магазин», — подчеркнул белгородец.

Глава региона рассказал, что сейчас мэрия прорабатывает вопрос о том, чтобы комиссионные авторынки перенести в безопасную часть города.

Новые площади на время опасности будут предоставлены бесплатно. Да, какой-то дискомфорт, что в другом месте, зато безопасно. Те, кто не захочет принимать таких решений, я надеюсь, согласятся, что будем отказывать в оказании государственной помощи, если будет прилёт. Сейчас нужно встретиться с руководством коммерческих предприятий.
Вячеслав Гладков

Ранее также сообщалось, что в Белгороде владельцам авто могут разрешить ставить машины в крытых паркингах из-за обстрелов. Вячеслав Гладков добавил, что мест в таких паркингах мало, в основном они уже заняты машинами. Однако владельцев могут обязать открывать их на время действия ракетной опасности.

Белгородцам могут разрешить ставить авто в крытых паркингах из-за угрозы обстрелов
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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Машины#Белгород#Вячеслав Гладков#Авторынок
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