Откажем в помощи в случае прилёта: владельцам авторынков поставили условие

Ранее также сообщалось, что в Белгороде владельцам авто могут разрешить ставить машины в крытых паркингах из-за обстрелов. Вячеслав Гладков добавил, что мест в таких паркингах мало, в основном они уже заняты машинами. Однако владельцев могут обязать открывать их на время действия ракетной опасности.