Откажем в помощи в случае прилёта: владельцам авторынков поставили условие

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Белгородец поинтересовался, будут ли владельцам авторынков компенсировать в случае прилёта затраты на восстановление авто.
«Проезжая часто по улице Калинина, обратил внимание, что на площадке авторынка находится большое количество автомобилей, которые передали в комиссионный магазин», — подчеркнул белгородец.
Глава региона рассказал, что сейчас мэрия прорабатывает вопрос о том, чтобы комиссионные авторынки перенести в безопасную часть города.
Новые площади на время опасности будут предоставлены бесплатно. Да, какой-то дискомфорт, что в другом месте, зато безопасно. Те, кто не захочет принимать таких решений, я надеюсь, согласятся, что будем отказывать в оказании государственной помощи, если будет прилёт. Сейчас нужно встретиться с руководством коммерческих предприятий.
Вячеслав Гладков
Ранее также сообщалось, что в Белгороде владельцам авто могут разрешить ставить машины в крытых паркингах из-за обстрелов. Вячеслав Гладков добавил, что мест в таких паркингах мало, в основном они уже заняты машинами. Однако владельцев могут обязать открывать их на время действия ракетной опасности.