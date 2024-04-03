Когда белгородцы смогут прятать машины в подземных паркингах?

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Под постом губернатора в соцсети написала белгородка Ирина. Женщина спросила, когда будет решён вопрос с парковками в областном центре. По её словам, сейчас некоторые торговые центры не разрешают оставлять машины на их паркингах.
«Парковки „Спутник Стиль“, „Спутник Интерьер“ не разрешают ставить машины», — уточнила женщина.
Белгородке ответила мэрия. Женщине сообщили, что вопрос сейчас находится в работе. Когда механизм выделения мест (компенсации) будет утверждён, информацию доведут до горожан.
Напомним, что за последние недели в городе увеличилось количество повреждённых от обстрелов авто. Машины белгородцев предложили оставлять на подземных и крытых паркингах.