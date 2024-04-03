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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Парковка

Когда белгородцы смогут прятать машины в подземных паркингах?

3 апреля 2024, 14:12
Фото: 1MI
Парковка

Белгородцам не разрешают оставлять машины на паркингах торговых центров

Местные жители рассказывают, что некоторые ТЦ не разрешают ставить машины на их парковках. Мэрия объясняет, что сейчас разрабатывается механизм выделения парковочных мест.

Под постом губернатора в соцсети написала белгородка Ирина. Женщина спросила, когда будет решён вопрос с парковками в областном центре. По её словам, сейчас некоторые торговые центры не разрешают оставлять машины на их паркингах.

«Парковки „Спутник Стиль“, „Спутник Интерьер“ не разрешают ставить машины», — уточнила женщина.

Белгородке ответила мэрия. Женщине сообщили, что вопрос сейчас находится в работе. Когда механизм выделения мест (компенсации) будет утверждён, информацию доведут до горожан.

Напомним, что за последние недели в городе увеличилось количество повреждённых от обстрелов авто. Машины белгородцев предложили оставлять на подземных и крытых паркингах.

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#Город#Новости Белгорода#Торговый центр#Парковки#Паркинг#Спутник#Белгород#Алина Харина
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