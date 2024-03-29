Деньги подземелья. Паркинги подняли цены на стоянку после обстрелов Белгорода?

Белгородцы жалуются на подорожание мест в паркингах после обстрелов

С начала марта автомобили жителей Белгорода регулярно страдают от обстрелов ВСУ. Гладков прямо заявил: восстанавливать их все дальше не хватит денег. Было предложено решение — укрывать машины в подземных паркингах. Но некоторые белгородцы пожаловались, что последние вдруг подняли цены на парковку.

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