Деньги подземелья. Паркинги подняли цены на стоянку после обстрелов Белгорода?

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Только с 12 марта этого года из-за обстрелов ВСУ в Белгороде и районе пострадали 1247 автомобилей. Число внушительное: если учесть, что в регионе решили целиком «покрывать» стоимость повреждений, затраты выросли на порядок.
Об этом во время оперсовещания 25 марта открыто заявил губернатор Вячеслав Гладков:
«Нам не хватит денег, чтобы продолжать эту историю».
Глава региона отметил, что на выплату компенсаций за авто потратили уже более 400 миллионов рублей. Было предложено решение — переместить все автомобили белгородцев под землю, на паркинги. Затраты берёт на себя правительство.
Власти — не первые, кто догадались укрыть технику хотя бы под крышей. А там, где есть спрос, есть и предложение.
Всего в Белгороде порядка десяти подземных паркингов. Есть и надземные, например, на улице Попова или на улице Есенина. И, как заверяют пользователи Сети, некоторые паркинги после обстрелов подняли цены на свои услуги.
«Цену из-за обстрелов подняли на 200 рублей. А машина стоит на шестом этаже паркинга, что не очень безопасно, только, может, от осколков как-то и спасёт», — пишет в комментариях про упомянутую выше парковку на Есенина Марина Динжанская.
Отдельно жаловалась подписчица канала «Белгород №1. Люди» Ирина на паркинг по адресу бульвар Первого Салюта, 6Б:
«Владелец паркинга быстро сориентировался и использовал ситуацию в городе в свою пользу — поднял ценник за суточную стоянку со 150 рублей до 300 рублей. Также в паркингах нарушение техники безопасности: освещение — только в центральных рядах, а в дальних света нет, хотя видно, что лампы висят, в проекте они есть, просто владелец экономит и не меняет сгоревшие».
Женщина попросила обратить внимание на «ушлых бизнесменов», якобы наживающихся на страданиях и лишениях белгородцев.
Редакция Бел.Ру решила позвонить в паркинг по указанному адресу. Представитель собственника ответил касательно претензии следующее:
«Повышения цен за аренду машиномест не было с 2021 года — уже как два года стоимость у нас три с половиной тысячи рублей в месяц. При этом места на сегодняшний день полностью заняты с декабря 2023 года».
Напомним, что 30 декабря Белгород подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ. В результате взрывов повреждения получили 166 автомобилей. Ещё 30 машин повредились при обстреле ночью накануне, 29 декабря. Сразу после череды этих страшных событий, со слов представителя, свободные места на парковке были выкуплены на месяцы вперёд. Но ситуацию в паркинге понимают:
«Понимая сложившуюся ситуацию, бронируем возможность получения места и идём всем навстречу по их освобождению».
В Сети можно встретить множество жалоб и на другие паркинги. Обсуждая возможное повышение цен, некоторые из белгородцев ведут себя эмоционально: например, владельцу одной из парковок в городе пожелали «разорваться от жадности».
В отрыве от паркингов, подорожание на рынке в моменты острого спроса — типичная реакция. Аналогичная ситуация сложилась, когда жители Шебекино, спасаясь от обстрелов, срочно искали квартиры для съёма в Белгороде. Тогда квартплата заметно подросла, а риелторы рекомендовали снимать жильё сразу на долгий срок — так оказалось выгоднее.
Когда обстреливать начали уже Белгород, история повторилась: арендодатели уже из Липецка подняли цену в два раза и предложили паре из Белгорода снять квартиру за 40 тыс. рублей в месяц. А некоторые иногородние собственники и вовсе отказывают белгородцам — «всё равно через месяц вернётесь обратно».
Что касается паркингов, то вопрос уже пообещал проработать мэр Валентин Демидов:
«По поручению губернатора прорабатываем варианты размещения автомобилей, которые не используются каждый день, в безопасных местах. Ведем переговоры с собственниками частных паркингов».
Так что переживать за необоснованные траты автолюбителям из Белгорода в скором времени не придётся. А у властей наверняка найдётся свой способ договориться.