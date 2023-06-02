«Квартир нет, всё Шебекино здесь». Риелторы — о ситуации с жильём в Белгороде

Основная претензия к риелторам — наличие большой комиссии. Любой труд должен оплачиваться — с этим никто не спорит, но, как рассказали Бел.Ру читатели, некоторые риелторы весьма халатно, по их мнению, относятся к своим так называемым обязанностям. Так, вместо помощи со съёмом жилья некоторые агентства банально присылают контакты собственников квартир, при этом сами собственники не всегда в курсе, что они «работают» с риелторами. За это требуют от трёх тысяч рублей.