«Квартир нет, всё Шебекино здесь». Риелторы — о ситуации с жильём в Белгороде

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Эта неделя выдалась страшной для жителей приграничного Шебекино. После непрекращающейся череды обстрелов со стороны Украины многие шебекинцы уехали из города. Часть людей покинула его самостоятельно, часть — эвакуировалась с помощью правительства. Город сильно опустел: много людей переехало в Белгород: к родным, к близким, в ПВР, на съёмные квартиры. Всего — порядка 2,5 тыс. человек.
И если с родными, которые могут предоставить место, всё понятно, то с квартирами — всё гораздо сложнее. Рынок съёмной недвижимости и без того становится «проблемным» каждое лето — из-за абитуриентов, приезжающих в Белгород из области нашей и из областей соседних. А чуть больше года назад дела ухудшились ещё сильнее — из-за потока беженцев и переселенцев.
Найти квартиру стало вдвойне непросто: хотя сайты и пополняются объявлениями чуть ли не ежечасно, большой их процент — липовые, призванные «подсадить» человека на услуги риелторских агентств. В этом, к слову, всегда признаются и сами риелторы, на которых в итоге и попадают желающие обзавестись временным жильём. Решили попасть и мы.
Для эксперимента мы позвонили в несколько риелторских агентств Белгорода. Легенда была следующей: наши близкие знакомые вынужденно покинули Шебекино и просят нас помочь узнать, сколько стоит снять квартиру на неделю в Белгороде. Ответы риелторов были практически идентичными.
На неделю вам только посуточно смотреть надо. На месяц надо смотреть. Ситуация сейчас тяжёлая — людей много. И дорого, и квартир немного. Люди едут, много желающих. От 15 тысяч надо смотреть и выше — плюс коммунальные услуги.
Таким образом, по словам риелторов, выгоднее снимать квартиру на долгий срок. Если брать на неделю — то придётся платить посуточно, а это однозначно влетает в копейку.
Если на неделю, откройте «Авито» и звоните всем подряд. Потому что сейчас квартир нет. Мне кажется, что всё Шебекино сейчас здесь. Квартир нет вообще. Появляются — через десять минут заняты уже.
Все называют одну и ту же цену — 15 тыс. рублей в месяц. За сутки проживания придётся отдавать по 1,5 тыс. рублей. Выходит, что помесячная оплата действительно лучший вариант.
На практике получается именно так. Как Бел.Ру рассказала переехавшая в Белгород из Шебекино Анастасия, за однокомнатную квартиру она платит те самые 15 тыс. рублей плюс несколько тысяч за коммунальные услуги. Жильё снять у неё получилось довольно быстро.
При этом риелторы весьма чутко и по-человечески реагируют на проблему, предлагая действительно оптимальный вариант её решения. Но услугами их при этом довольны всё же не все.
Основная претензия к риелторам — наличие большой комиссии. Любой труд должен оплачиваться — с этим никто не спорит, но, как рассказали Бел.Ру читатели, некоторые риелторы весьма халатно, по их мнению, относятся к своим так называемым обязанностям. Так, вместо помощи со съёмом жилья некоторые агентства банально присылают контакты собственников квартир, при этом сами собственники не всегда в курсе, что они «работают» с риелторами. За это требуют от трёх тысяч рублей.
Обратилась в агентство. По телефону мне сказали, что комиссия будет стоить три тысячи рублей при заселении. Я приехала в агентство и уточнила, можно ли сегодня уже посмотреть квартиру? Они говорят — да, но нужно оплатить три тысячи, чтобы они позвонили хозяину. То есть, совсем не так, как они говорят по телефону,
— рассказала Бел.Ру читательница Мария.
Найти быстро жильё получается при этом далеко не у всех. Люди действительно сталкиваются с большим ажиотажем, часто квартиры не соответствуют ожиданиям.
Я уже в течение месяца не могу найти квартиру по адекватной цене, чтобы совпадали цена и качество. Риелторы действительно завышают цены на свои услуги и не дают никаких гарантий. Обращалась в несколько агентств, они предоставляют информацию. Ты им платишь три тысячи — они дают тебе номера телефонов. Но не факт, что по этим номерам тебе ответят. Может, я какого-то плохого риелтора нашла, но они берут плату за услугу, а услуга — выдать список телефонов, варианты которых могут и не оказаться по итогу нормальными. В самих же квартирах за большую цену может быть «бабушкин ремонт» — это частая ситуация.
Ангелина (имя изменено)
В итоге ситуация со съёмом жилья не меняется в Белгороде в лучшую сторону. Все, кто хоть раз сталкивались с такой задачей, часто потом вспоминают недобрым словом риелторов, невежливых собственников и бешенный спрос на свободные квартиры. Вероятно, с течением времени проблема будет только усугубляться.