В ход пошли пледы и деревянные поддоны: белгородцы как могут спасают авто от атак ВСУ

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Белгородцы пытаются спасти свои автомобили от последствий обстрелов ВСУ. Машины накрывают пледами, одеялами, подушками и деревянными поддонами. Таким образом люди хотят защитить свой транспорт от осколков. Отметим, что почти при каждом обстреле на машинах местных жителей остаются повреждения.
Только накануне во время вечернего обстрела в городе сгорели два авто, ещё шесть посекло осколками.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил о необходимости убирать машины с открытых пространств и перегонять их в подземные и крытые паркинги. Однако стоит отметить, что и они тоже попадают под обстрелы. 27 марта во время атаки ВСУ повреждено здание паркинга на улице Есенина.