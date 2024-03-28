В ход пошли пледы и деревянные поддоны: белгородцы как могут спасают авто от атак ВСУ

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил о необходимости убирать машины с открытых пространств и перегонять их в подземные и крытые паркинги. Однако стоит отметить, что и они тоже попадают под обстрелы. 27 марта во время атаки ВСУ повреждено здание паркинга на улице Есенина.