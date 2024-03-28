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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Белгородцы защищают авто от последствий обстрелов

В ход пошли пледы и деревянные поддоны: белгородцы как могут спасают авто от атак ВСУ

28 марта 2024, 08:54
Фото: «Белгород № 1»
Белгородцы защищают авто от последствий обстрелов

Белгородцы нашли оригинальные способы защиты своих авто от последствий обстрелов

Горожане укутывают автомобили пледами, одеялами и подушками, чтобы защитить их от последствий ударов ВСУ. Фотографии публикуют местные Telegram-каналы.

Белгородцы пытаются спасти свои автомобили от последствий обстрелов ВСУ. Машины накрывают пледами, одеялами, подушками и деревянными поддонами. Таким образом люди хотят защитить свой транспорт от осколков. Отметим, что почти при каждом обстреле на машинах местных жителей остаются повреждения.

Только накануне во время вечернего обстрела в городе сгорели два авто, ещё шесть посекло осколками.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил о необходимости убирать машины с открытых пространств и перегонять их в подземные и крытые паркинги. Однако стоит отметить, что и они тоже попадают под обстрелы. 27 марта во время атаки ВСУ повреждено здание паркинга на улице Есенина.

Белгородцы защищают авто от обстреловБелгородцы защищают авто от обстрелов
Белгородцы защищают авто от обстреловБелгородцы защищают авто от обстрелов
Белгородцы защищают авто от обстреловБелгородцы защищают авто от обстрелов
Белгородцы защищают авто от обстреловБелгородцы защищают авто от обстрелов
Повреждённое здание паркинга на улице ЕсенинаПовреждённое здание паркинга на улице Есенина
Белгородцы защищают авто от обстрелов
Фото: "Б-ский таксист"
Автомобили белгородцев переместят на крытые и подземные паркинги из-за обстрелов
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