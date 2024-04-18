Белгородцам могут разрешить ставить авто в крытых паркингах из-за угрозы обстрелов

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В ходе большой прямой линии губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступил вопрос от местной жительницы. Женщину заинтересовало решение администрации Белгорода по поводу крытых паркингов.
«Какое решение по этому поводу приняла администрация? Можно ли бесплатно парковаться на крытых паркингах с целью уберечь свои авто от осколков снарядов?», — уточнила белгородка.
Глава региона отметил, что мест в крытых паркингах очень мало: в основном, они уже заняты автомобилями. Однако на ближайшем заседании владельцев могут обязать открывать крытые паркинги на время действия ракетной опасности.
К сожалению, администрация Белгорода ещё не нашла решение, поскольку большинство автопаркингов сейчас заняты. Многие из-за нынешней неспокойной обстановки приняли решение спрятать свои автомобили внутри. Мест там осталось очень мало. Хотя, например, в центре города есть незанятые многоуровневые парковки. На ближайшем заседании рассмотрим этот вопрос. Вероятно, обяжем собственников зданий открывать крытые паркинги хотя бы на момент угрозы обстрелов.
Вячеслав Гладков
Напомним, что некоторые торговые центры не разрешали белгородцам ставить машины на их парковках, после чего мэрия пообещала решить этот вопрос.
Ранее жителям региона также предлагали перегнать авто на подземные и крытые паркинги, которые находятся в более безопасных районах Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга.