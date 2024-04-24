Выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей: кто из белгородцев сможет их получить

Зарегистрированные в Грайворонском округе жители получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Речь идёт о жителях 24 населённых пунктов муниципалитета. Средства будут выплачивать всем, кто имеет прописку в данных населённых пунктах по состоянию на 19 марта 2024 года. Мера рассчитана на всех грайворонцев вне зависимости от возраста. Деньги можно получить, подав заявление через «Госуслуги», МФЦ или органы соцзащиты по месту нахождения.