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Белгородский министр озвучила меры поддержки для грайворонцев

Выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей: кто из белгородцев сможет их получить

24 апреля 2024, 09:40
Фото: 1MI

Белгородский министр озвучила меры поддержки для грайворонцев

Правительство приняло решение поддержать в этом году жителей Грайворонского округа. Для них предусмотрен ряд мер поддержки. Подробности рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова.

10 тысяч рублей

Зарегистрированные в Грайворонском округе жители получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Речь идёт о жителях 24 населённых пунктов муниципалитета. Средства будут выплачивать всем, кто имеет прописку в данных населённых пунктах по состоянию на 19 марта 2024 года. Мера рассчитана на всех грайворонцев вне зависимости от возраста. Деньги можно получить, подав заявление через «Госуслуги», МФЦ или органы соцзащиты по месту нахождения.

Если жители Грайворонского округа выехали за пределы Белгородской области, они могут обратиться к руководству пункта временного размещения.

Для получения выплаты нужно иметь паспорт с пропиской в Грайворонском округе, а также свидетельство о рождении детей. Батанова добавила, что в текущем году изменились правила проверки регистрации жителей. Данные требования федеральные. Так, после принятия заявления реестры направляются на проверку в органы МВД для подтверждения факта регистрации или органы МЧС на федеральном уровне.

50 тысяч рублей

Выплату будут получать жители Грайворонского округа за частичную потерю имущества. Список населённых пунктов власти уже определили. Заключения будут составлять органы местного самоуправления, подписывать — представители силовых ведомств, сельских территорий и утверждать — глава горокруга.

100 тысяч рублей

Выплату будут получать жители Грайворонского округа при полной утрате имущества. Подтверждение будет предоставлять министерство строительства Белгородской области.

Батанова добавила, что на уровне региона власти приняли решение о доплате белгородцам, которые ранее получили выплаты за утраченное имущества в размере 50 тысяч рублей и проживают в Белгороде, Белгородском, Краснояружском районах, Шебекинском и Валуйском округах. Таким образом, жители Белгородской области вне зависимости от того, когда произошла утрата имущества, получат по 100 тысяч рублей.

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