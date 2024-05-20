Пострадавший белгородский бизнес: на какие меры поддержки можно рассчитывать

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский рассказал о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в Белгородской области. Часть мер поддержки уже реализуется, часть только согласовывается с федеральным правительством.
Эта мера поддержки будет реализовываться как субсидия. Её смогут получить 1150 представителей МСП. Из федерального бюджета выделят 714,6 млн рублей. 264 млн уже получено областью.
Приём заявок будет осуществляться с 19 по 24 мая 2024 года.
«Эта субсидия, которая компенсирует заработную плату сотрудников субъектов МСП, которые осуществляют свою деятельность в сфере потребительского рынка. Исходя из минимального размера оплаты труда и расходов на три месяца», — поясняет Гладский.
Из федерального бюджета выделили 700 млн рублей для компенсации полученного при обстрелах ВСУ ущерба. 72 объектам малого и среднего бизнеса выплатили 222,9 млн рублей.
«Как известно, это мера поддержки, которая осуществляется траншами. Идёт постоянная, планомерная работа по приёму заявлений для оказания этих мер поддержки», — заявил Гладский.
Мера поддержки осуществляется из бюджета областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Её могут получить пострадавшие бизнесы. Таким кредитом воспользовалось девять предпринимателей. Общий объём средств составляет 50 млн рублей.
«Льготные микрозаймы для пострадавших субъектов МСП в размере 3 млн рублей на три года по ставке 1% годовых,» — пояснил чиновник.
Такие выплаты помогут предпринимателям частично погасить страховые взносы и налог на доход. Помощь будет оказана и крупным предприятиям. Её сумма в целом составит 505 млн рублей.
Предоставляется она тем бизнесам, которым давали отсрочку в 2023 году, которым нанесён ущерб или предприятие осуществляет деятельность в сфере потребительского рынка и доходы снизились более чем на 30%.
500 млн выделят из федерального бюджета, а 5 млн — из областного бюджета.
«В настоящий момент происходят работы по подписанию соглашения с Министерством экономического развития Российско Федерации. Средства мы будем получать именно от этого министерства», — объясняет замгубернатора.
Такую помощь уже получило 121 предприятие. Из бюджета Белгородской области выделили 250 млн рублей.
«Это мера поддержки, начало которой было положено ещё в 2023 году с выделением из федерального бюджета 700 млн рублей по линии Министерства экономического развития РФ. Далее было принято решение: в конце прошлого года и начале этого были выделены уже 250 млн рублей из областного бюджета и предоставлена соответствующая поддержка. Средства в полном объёме израсходованы», — доложил Гладский.
В 2024 году предпринимателям можно будет отложить уплату налогов, авансовых платежей и страховых взносов на 12 месяцев. Такое постановление правительства РФ находится на согласовании.
«По большому счёту это пролонгация действующего в 2023 аналогичного постановления правительства Российской Федерации», — объяснил чиновник.
Такие выплаты положены промышленным предприятиям. Мера поддержки возникла по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ в 2023 году. Общий объём помощи составляет 1,675 млрд рублей, из которых 1,273 млрд рублей выделено из федерального бюджета.
В этом году поддержку получили 16 промышленных предприятий на 725 млн рублей. Общее число получателей — 21.
Положена субсидия предприятиям, что получили ущерб более 100 млн рублей и имеющим отрицательные финансовый результат по итогам 2023 года.
Часть из 987 млн рублей смогут получить предприятия, которые оставят заявку с 19 по 24 мая 2024 года, на модернизацию, реконструкцию и расширение производственных мощностей.