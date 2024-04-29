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Обстрел

Инфраструктурный объект и с/х предприятие пострадали при обстрелах Белгородчины

29 апреля 2024, 11:04
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

По региону били дронами, из артиллерии и миномётов, из гранатомёта. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

28 апреля ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Есть разрушения. Так, при атаке двух беспилотников на Вязовое в Краснояружском районе повреждён инфраструктурный объект связи. В результате миномётного обстрела между Прилесьем и Репяховкой пострадало сельхозпредприятие. Кроме того, в Краснояружском районе под удар попала Демидовка.

Частный дом белгородцев повреждён в Разумном. ВСУ били и по другим населённым пунктам Белгородского района. Два дрона-камикадзе выпустили по Бочковке и Журавлёвке, пункт пропуска «Нехотеевка» атаковали пятью беспилотниками, один БПЛА сбили над Старой Нелидовкой.

Шестью дронами-камикадзе ВСУ ударили по Красному Хутору. Кроме того, село атаковали из артиллерии — зафиксировано четыре прилёта. Ещё 14 снарядов противник выпустил по Ясным Зорям.

Из миномётов ВСУ накануне обстреляли село Старый Хутор в Валуйском горокруге и хутор Старый в Волоконовском районе. Здесь насчитали три и шесть прилётов соответственно.

Неспокойно было и в Шебекинском горокруге. В Новой Таволжанке, Муроме и хуторе Панков зафиксировано по пять и четыре прилёта соответственно, в Красном и пункте пропуска «Шебекино» — два и один. В хуторе Мухин насчитали пять выстрелов из гранатомёта СПГ-9 «Копьё».

При обстрелах ВСУ пострадали семь домовладений в Белгородской области
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