Инфраструктурный объект и с/х предприятие пострадали при обстрелах Белгородчины

Неспокойно было и в Шебекинском горокруге. В Новой Таволжанке, Муроме и хуторе Панков зафиксировано по пять и четыре прилёта соответственно, в Красном и пункте пропуска «Шебекино» — два и один. В хуторе Мухин насчитали пять выстрелов из гранатомёта СПГ-9 «Копьё».