Инфраструктурный объект и с/х предприятие пострадали при обстрелах Белгородчины

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
28 апреля ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Есть разрушения. Так, при атаке двух беспилотников на Вязовое в Краснояружском районе повреждён инфраструктурный объект связи. В результате миномётного обстрела между Прилесьем и Репяховкой пострадало сельхозпредприятие. Кроме того, в Краснояружском районе под удар попала Демидовка.
Частный дом белгородцев повреждён в Разумном. ВСУ били и по другим населённым пунктам Белгородского района. Два дрона-камикадзе выпустили по Бочковке и Журавлёвке, пункт пропуска «Нехотеевка» атаковали пятью беспилотниками, один БПЛА сбили над Старой Нелидовкой.
Шестью дронами-камикадзе ВСУ ударили по Красному Хутору. Кроме того, село атаковали из артиллерии — зафиксировано четыре прилёта. Ещё 14 снарядов противник выпустил по Ясным Зорям.
Из миномётов ВСУ накануне обстреляли село Старый Хутор в Валуйском горокруге и хутор Старый в Волоконовском районе. Здесь насчитали три и шесть прилётов соответственно.
Неспокойно было и в Шебекинском горокруге. В Новой Таволжанке, Муроме и хуторе Панков зафиксировано по пять и четыре прилёта соответственно, в Красном и пункте пропуска «Шебекино» — два и один. В хуторе Мухин насчитали пять выстрелов из гранатомёта СПГ-9 «Копьё».