Белгородцам помогут отправить в Санкт-Петербург вывезенную из-под обстрелов лошадь

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Семья переехала в Санкт-Петербург из-за обстрелов. Вывезти беременную лошадь удалось только в Белгород. Ранее мы писали о том, что семья ищет способ перевезти животное в Северную столицу.
Как рассказала хозяйка Теи, историю лошади заметили белгородские, а затем федеральные СМИ. Люди начали предлагать помощь, присылать пожертвования. По словам женщины, принять лошадь согласились волонтёры из Питера. В Белгороде нашёлся человек, который согласился перевезти животное с жеребёнком.
Осталось дождаться рождения малыша, так как лошадь не перенесла бы переезд.
11 апреля у Теи родилась кобылка. Хозяйка лошади благодарит всех, кто помог ей спасти животное.