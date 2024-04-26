Белгородцам помогут отправить в Санкт-Петербург вывезенную из-под обстрелов лошадь

Как рассказала хозяйка Теи, историю лошади заметили белгородские, а затем федеральные СМИ. Люди начали предлагать помощь, присылать пожертвования. По словам женщины, принять лошадь согласились волонтёры из Питера. В Белгороде нашёлся человек, который согласился перевезти животное с жеребёнком.