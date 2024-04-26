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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Лошадь, тематическое фото

Белгородцам помогут отправить в Санкт-Петербург вывезенную из-под обстрелов лошадь

26 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI
Лошадь, тематическое фото

Лошадь, вывезенную из Грайворона, помогут перевезти в Санкт-Петербург

11 апреля у лошади Теи родился жеребёнок. Тею и её малыша согласились принять питерские волонтёры, а житель Белгорода обещал помочь с перевозкой животных. Подробности узнала «БелПресса».

Семья переехала в Санкт-Петербург из-за обстрелов. Вывезти беременную лошадь удалось только в Белгород. Ранее мы писали о том, что семья ищет способ перевезти животное в Северную столицу.

Как рассказала хозяйка Теи, историю лошади заметили белгородские, а затем федеральные СМИ. Люди начали предлагать помощь, присылать пожертвования. По словам женщины, принять лошадь согласились волонтёры из Питера. В Белгороде нашёлся человек, который согласился перевезти животное с жеребёнком.

Осталось дождаться рождения малыша, так как лошадь не перенесла бы переезд.

11 апреля у Теи родилась кобылка. Хозяйка лошади благодарит всех, кто помог ей спасти животное.

Уехавшая из Грайворона семья пытается перевезти беременную лошадь в Санкт-Петербург
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Санкт-петербург#Лошадь#Белгород#Грайворонский горокруг
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