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Лошадь

Уехавшая из Грайворона семья пытается перевезти беременную лошадь в Санкт-Петербург

2 апреля 2024, 16:47
Фото: 1MI
Лошадь

Переехавшая в Санкт-Петербург белгородская семья пытается спасти лошадь

Семья уехала в Северную столицу из-за обстрелов. Вывезти беременную лошадь получилось только в Белгород. Сейчас грайворонцы ищут способ перевезти животное в Санкт-Петербург. Историей поделилась хозяйка лошади Диана с изданием 47 news.

В марте семья из Грайворона переехала из-за обстрелов в Санкт-Петербург. В Белгороде осталась их беременная лошадь Тея. Животное вывезли из-под ракет, но долгую дорогу в другой регион Тея бы не перенесла.

Пару лет назад семья спасла лошадь от смерти. Местный фермер забросил хозяйство, животные голодали. Белгородцы решили забрать лошадь к себе.

«Мы всё организовали, построили денник, утеплили, сделали ей все прививки. Но лошадь всё-таки табунное животное, нам показалось, что ей грустно одной, решили, что стоит завести потомство», — рассказывает Диана.

Потом в округе стало неспокойно. Семья рассказывает, что найти человека, который согласился эвакуировать лошадь из Грайворона, получилось не сразу. Откликнулись на просьбу в Воронежской области. Лошадь временно разместили в конюшне в Белгороде. Скоро она должна родить. Позже семья планирует перевезти животное в Ленинградскую область.

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#Общество#Белгородская область#Животные#Грайворон#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Лошадь#Белгород#Алина Харина#Приграничье
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