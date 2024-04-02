Уехавшая из Грайворона семья пытается перевезти беременную лошадь в Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
В марте семья из Грайворона переехала из-за обстрелов в Санкт-Петербург. В Белгороде осталась их беременная лошадь Тея. Животное вывезли из-под ракет, но долгую дорогу в другой регион Тея бы не перенесла.
Пару лет назад семья спасла лошадь от смерти. Местный фермер забросил хозяйство, животные голодали. Белгородцы решили забрать лошадь к себе.
«Мы всё организовали, построили денник, утеплили, сделали ей все прививки. Но лошадь всё-таки табунное животное, нам показалось, что ей грустно одной, решили, что стоит завести потомство», — рассказывает Диана.
Потом в округе стало неспокойно. Семья рассказывает, что найти человека, который согласился эвакуировать лошадь из Грайворона, получилось не сразу. Откликнулись на просьбу в Воронежской области. Лошадь временно разместили в конюшне в Белгороде. Скоро она должна родить. Позже семья планирует перевезти животное в Ленинградскую область.