Уехавшая из Грайворона семья пытается перевезти беременную лошадь в Санкт-Петербург

Потом в округе стало неспокойно. Семья рассказывает, что найти человека, который согласился эвакуировать лошадь из Грайворона, получилось не сразу. Откликнулись на просьбу в Воронежской области. Лошадь временно разместили в конюшне в Белгороде. Скоро она должна родить. Позже семья планирует перевезти животное в Ленинградскую область.