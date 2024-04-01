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Published Сегодня, 12:00

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Updated Сегодня, 12:01

Брошенные животные в Грайворонском горокруге

Глава округа показал, как живут оставленные хозяевами животные в приграничье

1 апреля 2024, 12:00
Фото: страница Геннадия Бондарева в соцсети
Брошенные животные в Грайворонском горокруге

Волонтёры помогают кормить оставленных в белгородском Грайвороне кошек и собак

Животных кормят волонтёры, а на сельских территориях — местные главы. Подробности рассказал глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев.

Оставленных хозяевами домашних животных в Грайвороне кормят волонтёры из АНО «Преданность». Ежедневно волонтёры и управление АПК администрации округа отрабатывают заявки с просьбами накормить кошек и собак.

Помимо заявок, волонтёры оставляют корм и воду на улицах в потенциальных местах скопления животных.

В сёлах, если позволяет оперативная обстановка, животных кормят главы территориальных администраций.

Напомним, что в областной центр волонтёры и сотрудники Росгвардии привезли около 20 собак из приграничья, которых бросили хозяева. Животных будут держать в приюте, пока не вернуться их владельцы.

Брошенные животные в Грайворонском горокругеБрошенные животные в Грайворонском горокруге
Брошенные животные в Грайворонском горокругеБрошенные животные в Грайворонском горокруге
Брошенные животные в Грайворонском горокругеБрошенные животные в Грайворонском горокруге
Брошенные животные в Грайворонском горокругеБрошенные животные в Грайворонском горокруге
Брошенные животные в Грайворонском горокругеБрошенные животные в Грайворонском горокруге
Брошенные животные в Грайворонском горокругеБрошенные животные в Грайворонском горокруге
Брошенные животные в Грайворонском горокругеБрошенные животные в Грайворонском горокруге
Брошенные животные в Грайворонском горокругеБрошенные животные в Грайворонском горокруге
Брошенные животные в Грайворонском горокруге
Фото: страница Геннадия Бондарева в соцсети
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