Глава округа показал, как живут оставленные хозяевами животные в приграничье

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Оставленных хозяевами домашних животных в Грайвороне кормят волонтёры из АНО «Преданность». Ежедневно волонтёры и управление АПК администрации округа отрабатывают заявки с просьбами накормить кошек и собак.
Помимо заявок, волонтёры оставляют корм и воду на улицах в потенциальных местах скопления животных.
В сёлах, если позволяет оперативная обстановка, животных кормят главы территориальных администраций.
Напомним, что в областной центр волонтёры и сотрудники Росгвардии привезли около 20 собак из приграничья, которых бросили хозяева. Животных будут держать в приюте, пока не вернуться их владельцы.