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Published Сегодня, 11:34

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Собака

Животные тоже боятся: как помочь питомцам во время обстрелов?

19 марта 2024, 11:34
Фото: 1MI
Собака

Белгородские ветеринары опубликовали инструкции помощи питомцам при обстрелах

Ветстанция по Белгородскому району объяснила, что нужно делать с животными во время обстрелов. Специалисты рассказали, как минимизировать страх питомцев.

В ветстанции по Белгородскому району жителям объяснили, как необходимо поступать, если питомцы боятся обстрелов. Специалисты дали рекомендации о том, как успокоить животных и отвлечь от громких звуков.

Когда слышен сигнал тревоги, следует забрать своего питомца и спрятаться в безопасное помещение. Необходимо убедиться, что имеется достаточный запас пищи и воды как для людей, так и для животных. Следует заблаговременно подготовить средства для уборки и запас пакетов.

Привязывать собак крайне нежелательно — от страха животное может попытаться вырваться и задушить себя. Кошки же смогут чувствовать себя более безопасно в клетке-переноске. Аналогично и с собаками. Если убежище находится далеко от дома, нужно взять с собой поводок и намордник. В состоянии страха собака может проявлять агрессивное поведение.

Во время прогулки собаку также обязательно нужно держать на поводке, чтобы она не сбежала из-за стресса. Белгородцам советуют сделать «адресник» со своими контактами и кличкой животного. Если питомец всё же убежит, у окружающих есть шанс быстрее его идентифицировать и вернуть владельцам.

А ещё специалисты советуют играть со своими собаками и кошками. Игра отвлечёт их от громких звуков.

Ранее сообщалось, что в приюте собаки громят вольеры из-за обстрелов. Животные напуганы, крушат будки и пытаются спрятаться. Белгородцам рекомендовали пока не посещать приют, чтобы не вызывать у собак дополнительный стресс.

Из-за обстрелов Белгорода собаки в приюте громят закрытые вольеры
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