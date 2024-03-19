Животные тоже боятся: как помочь питомцам во время обстрелов?

Привязывать собак крайне нежелательно — от страха животное может попытаться вырваться и задушить себя. Кошки же смогут чувствовать себя более безопасно в клетке-переноске. Аналогично и с собаками. Если убежище находится далеко от дома, нужно взять с собой поводок и намордник. В состоянии страха собака может проявлять агрессивное поведение.