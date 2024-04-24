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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Деньги

На отдых нельзя: на что белгородцы смогут направить выплату в 100 тысяч рублей

24 апреля 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Деньги

Власти утвердят порядок расходования грайворонцами выплаты в 100 тысяч рублей

Жители Грайворонского горокруга, которые полностью утратили своё имущество, смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей. На что можно потратить деньги, сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.

По словам чиновницы, деньги следует направить на восстановление того имущества, которое было утрачено. Порядок расходования будет утверждён нормативно-правовым документом. Озвучивать его Елена Батанова не стала, но добавила, что, к примеру, деньги нельзя будет снять и поехать отдыхать.

Напомним, Батанова также рассказала, кто сможет получить 10 и 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что на выплату смогут рассчитывать только те грайворонцы, у которых есть прописка в 24 населённых пунктах муниципалитета. Подробности — по ссылке.

Выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей: кто из белгородцев сможет их получить
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Имущество#Грайворон#Выплата#Белгород#Восстановление
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