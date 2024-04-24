На отдых нельзя: на что белгородцы смогут направить выплату в 100 тысяч рублей

По словам чиновницы, деньги следует направить на восстановление того имущества, которое было утрачено. Порядок расходования будет утверждён нормативно-правовым документом. Озвучивать его Елена Батанова не стала, но добавила, что, к примеру, деньги нельзя будет снять и поехать отдыхать.