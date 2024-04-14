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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

последствия обстрелов Грайворона

В Сети появились кадры с последствиями обстрелов Грайворона Белгородской области

14 апреля 2024, 08:05
Фото: ТАСС
последствия обстрелов Грайворона

Очевидцы рассказали о последствиях обстрелов Грайворона в Белгородской области

В городе уже начали открывать магазины, а местные жители возвращаться в свои дома. В округе побывал корреспондент ТАСС.

В марте округ ежедневно подвергался обстрелам ВСУ. Под удар попадали жилые дома и социальные объекты.

Под обстрелом оказался продуктовый магазин в центре Грайворона.

«Прилёт у нас был в середине марта. Ударило в крышу, всё волной раскрыло. Жалко, что весь товар засыпало стеклом. Ничего нельзя трогать, везде стекло», — рассказала продавец.

Сейчас торговая точка снова возвращается к работе. По словам продавца, работать начинают и сетевые магазины.

«Только отремонтировали дом, красивый, залюбуешься. Вдруг прилетели снаряды, пробило нам крышу, окна. В соседнем доме разбиты балконы, выбиты стёкла», — рассказала о последствиях обстрела другая местная жительница.

Как пишет издание, на улицах города тихо, но встречаются единичные прохожие — кто-то идёт за гуманитарной помощью, кто-то едет на велосипеде домой.

Напомним, что недавно населённые пункты Грайворонского округа посетил губернатор Вячеслав Гладков. Как отметил глава региона, Грайворон понемногу начал возвращаться к жизни.

последствия обстрелов Грайворона
Видео: ТАСС
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