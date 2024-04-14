В Сети появились кадры с последствиями обстрелов Грайворона Белгородской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В марте округ ежедневно подвергался обстрелам ВСУ. Под удар попадали жилые дома и социальные объекты.
Под обстрелом оказался продуктовый магазин в центре Грайворона.
«Прилёт у нас был в середине марта. Ударило в крышу, всё волной раскрыло. Жалко, что весь товар засыпало стеклом. Ничего нельзя трогать, везде стекло», — рассказала продавец.
Сейчас торговая точка снова возвращается к работе. По словам продавца, работать начинают и сетевые магазины.
«Только отремонтировали дом, красивый, залюбуешься. Вдруг прилетели снаряды, пробило нам крышу, окна. В соседнем доме разбиты балконы, выбиты стёкла», — рассказала о последствиях обстрела другая местная жительница.
Как пишет издание, на улицах города тихо, но встречаются единичные прохожие — кто-то идёт за гуманитарной помощью, кто-то едет на велосипеде домой.
Напомним, что недавно населённые пункты Грайворонского округа посетил губернатор Вячеслав Гладков. Как отметил глава региона, Грайворон понемногу начал возвращаться к жизни.