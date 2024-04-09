В белгородском приграничье от обстрелов ВСУ пострадал памятник советским воинам

По словам губернатора, Грайворон понемногу возвращается к жизни. В городе уже работает много магазинов, в том числе начали открываться и сетевые торговые объекты. 10 апреля начнут завозить основные группы скоропортящихся товаров: молочная продукция, колбасные и хлебобулочные изделия. Также открываются и аптеки.