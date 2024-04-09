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В белгородском приграничье от обстрелов ВСУ пострадал памятник советским воинам

В белгородском приграничье от обстрелов ВСУ пострадал памятник советским воинам

9 апреля 2024, 18:37
Фото: 1MI
Губернатор посетил населённые пункты в Грайворонском округе. Он подробно описал, что сейчас происходит в Грайвороне и приграничных населённых пунктах.

По словам губернатора, Грайворон понемногу возвращается к жизни. В городе уже работает много магазинов, в том числе начали открываться и сетевые торговые объекты. 10 апреля начнут завозить основные группы скоропортящихся товаров: молочная продукция, колбасные и хлебобулочные изделия. Также открываются и аптеки.

Очень тяжёлые впечатления оставляет повреждённый памятник советским воинам в селе Глотово. С восстановлением хотелось бы успеть ко Дню Победы.
Вячеслав Гладков

Предварительно, в Грайвороне за последние недели в результате обстрелов пострадали 365 частных жилых домов и 64 квартиры в многоэтажках.

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#Квартиры#Памятник#Грайворон#День Победы#Магазины#Белгород#Кристина Семенчук#Советские воины#Аптеки#Жилые дома#Обстрелы#Вооруженные силы Украины#Торговые объекты
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