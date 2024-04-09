В белгородском приграничье от обстрелов ВСУ пострадал памятник советским воинам

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
По словам губернатора, Грайворон понемногу возвращается к жизни. В городе уже работает много магазинов, в том числе начали открываться и сетевые торговые объекты. 10 апреля начнут завозить основные группы скоропортящихся товаров: молочная продукция, колбасные и хлебобулочные изделия. Также открываются и аптеки.
Очень тяжёлые впечатления оставляет повреждённый памятник советским воинам в селе Глотово. С восстановлением хотелось бы успеть ко Дню Победы.
Вячеслав Гладков
Предварительно, в Грайвороне за последние недели в результате обстрелов пострадали 365 частных жилых домов и 64 квартиры в многоэтажках.