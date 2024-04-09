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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Пострадали два дома: ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области

9 апреля 2024, 15:21
Фото: Изображение Midjourney

Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Село попало под обстрел ВСУ 9 апреля. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков, отметив, что пострадавших нет.
Сюжет
ВСУ

По данным губернатор, ВСУ атаковали село Тишанка в Волоконовском районе. Никто не пострадал. Но есть повреждения в двух частных домах. В одном доме выбито окно, а во втором осколки посекли забор и ворота гаража.

Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия.

Сегодня также под удар ВСУ попала Графовка в Краснояружском районе. Населённый пункт атаковали с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва повреждения получил инфраструктурный объект связи.

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#Белгородская область#Газоснабжение#Электроснабжение#Белгород#Кристина Семенчук#ВСУ#Забор#Аварийные службы#Оперативные службы
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