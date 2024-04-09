Пострадали два дома: ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
По данным губернатор, ВСУ атаковали село Тишанка в Волоконовском районе. Никто не пострадал. Но есть повреждения в двух частных домах. В одном доме выбито окно, а во втором осколки посекли забор и ворота гаража.
Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия.
Сегодня также под удар ВСУ попала Графовка в Краснояружском районе. Населённый пункт атаковали с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва повреждения получил инфраструктурный объект связи.