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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 10:27

В результате атаки ВСУ под Белгородом пострадала семья из Белянки

Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья

8 апреля 2024, 09:20
Фото: 1MI

В результате атаки ВСУ под Белгородом пострадала семья из Белянки

Как оказалось, всего несколько дней назад многодетная семья переехала из шебекинского села Белянка в Белгород на постоянное место жительства. В результате вчерашней атаки в Шагаровке погибла девушка Екатерина. Ранены глава семейства и трое детей.

Вчера, 7 апреля, беспилотники атаковали Белгородскую область. В результате одной из атак в селе Шагаровка Белгородского района под удар попал автомобиль с семьёй из шести человек. Погибла девушка.

Стало известно, что многодетная семья всего несколько дней назад переехала из Белянки Шебекинского городского округа на постоянное место жительства в Белгород. Погибшую девушку звали Екатерина, пишут «ШО Шебекино» и «Просто Михаил Шебекино».

Близкие и знакомые оставляют на её странице комментарии со словами соболезнования.

У родителей девушки пятеро детей, трое из них ранены в результате вчерашней атаки. Пострадал и отец семейства.

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