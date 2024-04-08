Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Вчера, 7 апреля, беспилотники атаковали Белгородскую область. В результате одной из атак в селе Шагаровка Белгородского района под удар попал автомобиль с семьёй из шести человек. Погибла девушка.
Стало известно, что многодетная семья всего несколько дней назад переехала из Белянки Шебекинского городского округа на постоянное место жительства в Белгород. Погибшую девушку звали Екатерина, пишут «ШО Шебекино» и «Просто Михаил Шебекино».
Близкие и знакомые оставляют на её странице комментарии со словами соболезнования.
У родителей девушки пятеро детей, трое из них ранены в результате вчерашней атаки. Пострадал и отец семейства.