Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья

В результате атаки ВСУ под Белгородом пострадала семья из Белянки

Как оказалось, всего несколько дней назад многодетная семья переехала из шебекинского села Белянка в Белгород на постоянное место жительства. В результате вчерашней атаки в Шагаровке погибла девушка Екатерина. Ранены глава семейства и трое детей.