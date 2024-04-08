Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Беспилотник

ВСУ атаковали приграничье британским реактивным беспилотником

8 апреля 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Брянскую область атаковал британский беспилотник

Специалисты утверждают, что ВСУ атаковали три района Брянской области с помощью британских беспилотников. Обошлось без последствий, сообщили журналисты «Брянских новостей».
Сюжет
СВО

Накануне ВСУ атаковали Брянскую область тремя беспилотниками. Под ударом оказались Суземский, Трубчевский и Стародубский районы.

По информации губернатора Александра Богомаза, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, разрушений нет.

Оказалось, что противник для атаки использовал беспилотник британского производства — реактивный БПЛА-камикадзе Banshee Jet 80.

Напомним, что вчера, 7 апреля, Белгородская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате падения обломков одного из них пострадал четыре человека, девушка погибла. Многодетная семья переехала в Белгород из Шебекинского округа несколько дней назад.

Стало известно о последствиях массированной атаки БПЛА на Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Сразу три приграничные области объявили об угрозе атаки БПЛАКровля частного дома загорелась в белгородском приграничье после атаки БПЛАПосле атаки БПЛА без света остались 11 населённых пунктов Белгородской области
#Происшествия#Брянская область#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз#БПЛА
Подпишитесь
Страшные итоги марта: во время обстрелов ВСУ за месяц погибли 28 белгородцев
Сегодня, 12:45
Виноваты обстрелы? В Белгороде наблюдается нехватка водителей автобусов
Сегодня, 10:19
Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья
Сегодня, 09:20
Первый канал поможет белгородцам с помощью шоу «Голос»
Сегодня, 12:11
Прилавки с огурцами и укрытия: как выживает Центральный рынок Белгорода
Сегодня, 10:20
В одном из районов Белгорода завтра может быть очень громко. В чём дело?
Сегодня, 12:29
"