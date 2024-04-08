ВСУ атаковали приграничье британским реактивным беспилотником

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Накануне ВСУ атаковали Брянскую область тремя беспилотниками. Под ударом оказались Суземский, Трубчевский и Стародубский районы.
По информации губернатора Александра Богомаза, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, разрушений нет.
Оказалось, что противник для атаки использовал беспилотник британского производства — реактивный БПЛА-камикадзе Banshee Jet 80.
Напомним, что вчера, 7 апреля, Белгородская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате падения обломков одного из них пострадал четыре человека, девушка погибла. Многодетная семья переехала в Белгород из Шебекинского округа несколько дней назад.