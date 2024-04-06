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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:45

Беспилотник ВСУ атаковал село в белгородском приграничье

После атаки БПЛА без света остались 11 населённых пунктов Белгородской области

6 апреля 2024, 10:43
Фото: Bel.ru

Беспилотник ВСУ атаковал село в белгородском приграничье

ВСУ обстреляли окраину посёлка Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получила ЛЭП, из-за чего без света остались жители 11 населённых пунктов. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на окраину посёлка Задорожный Краснояружского района. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.

Повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света остались жители 11 населённых пунктов: Теребрено, Задорожного, Сергиевки, Отрадовского, Илек-Пеньковки, Фищево, Первомайского, Быценкова, Крисаново, Савченко и частично Красной Яруги.

Аварийные службы вскоре приступят к ликвидации последствий.

Отметим, что утром ВСУ атаковали ещё один населённый пункт Краснояружского района — село Вязовое. Тогда повреждения получили два частных дома, одна хозпостройка и ЛЭП.

Также под огнём были Белгород и Белгородский район. Пострадавших нет, но есть ряд разрушений.

Не только Белгород: по какому ещё населённому пункту ВСУ ударили этим утром?
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#Белгородская область#Лэп#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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