После атаки БПЛА без света остались 11 населённых пунктов Белгородской области

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на окраину посёлка Задорожный Краснояружского района. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.
Повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света остались жители 11 населённых пунктов: Теребрено, Задорожного, Сергиевки, Отрадовского, Илек-Пеньковки, Фищево, Первомайского, Быценкова, Крисаново, Савченко и частично Красной Яруги.
Аварийные службы вскоре приступят к ликвидации последствий.
Отметим, что утром ВСУ атаковали ещё один населённый пункт Краснояружского района — село Вязовое. Тогда повреждения получили два частных дома, одна хозпостройка и ЛЭП.
Также под огнём были Белгород и Белгородский район. Пострадавших нет, но есть ряд разрушений.