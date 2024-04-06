После атаки БПЛА без света остались 11 населённых пунктов Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал село в белгородском приграничье

ВСУ обстреляли окраину посёлка Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получила ЛЭП, из-за чего без света остались жители 11 населённых пунктов. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.