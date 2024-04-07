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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

ЧП в селе Шагаровка

Семья из шести человек пострадала во время очередной атаки ВСУ на Белгородский район

7 апреля 2024, 14:03
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
ЧП в селе Шагаровка
Трагедия произошла в селе Шагаровка. Погибла одна девушка — от полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Также пострадали пятеро членов семьи. Об инциденте рассказал Вячеслав Гладков.

Как стало известно, ВСУ атаковали Белгородскую область сразу четырьмя беспилотниками самолётного типа. Осколки после уничтожения дронов над селом Шагаровка Белгородского района попали в автомобиль в котором находилась семья из шести человек.

В результате падения осколков погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.

У отца семьи закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы, а также осколочное ранение правой ключицы. Мужчину в состоянии средней тяжести доставили в городскую больницу №2, где сейчас ему оказывается медицинская помощь. Рядом с ним находится жена в стрессовом состоянии — ей также оказывается помощь.

Ещё один пострадавший — 18-летний парень. У него закрытая черепно-мозговая травма. Его также доставили в городскую больницу №2 бригадой скорой помощи. Состояние юноши удовлетворительное.

С сотрясением головного мозга и черепно-мозговыми травмами в областную детскую больницу доставили двоих детей, что тоже находились в машине в момент попадания осколков. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается.

В самом селе после воздушной атаки осколками посечены вывеска и фасад коммерческого объекта.

ЧП в селе ШагаровкаЧП в селе Шагаровка
ЧП в селе ШагаровкаЧП в селе Шагаровка
ЧП в селе Шагаровка
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
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