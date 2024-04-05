Белгородскую область ночью атаковал беспилотник, но не на неё пришёлся основной удар

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
За прошедшую ночь и раннее утро ВСУ пытались атаковать сразу пять регионов России. Под ударом оказалась и Белгородская область: система ПВО сбила над регионом один беспилотник.
Над каким именно муниципалитетом сбита воздушная цель, не сообщается. О последствиях также неизвестно.
Кроме Белгородской области, украинские БПЛА пытались атаковать Курскую и Саратовскую области — над этими регионами уничтожили по одному беспилотнику. Ещё пять БПЛА сбили над Краснодарским краем и 44 — над Ростовской областью.
Отметим, что РСЧС впервые предупредили белгородцев о возможной атаке БПЛА через оповещения: сигнал об опасности действовал с полуночи до 01:58.