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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Беспилотник

Белгородскую область ночью атаковал беспилотник, но не на неё пришёлся основной удар

5 апреля 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали 53 беспилотниками пять регионов России

Украинские беспилотники заметили на территории Белгородской, Курской, Саратовской, Ростовской областей, а также Краснодарского края. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

За прошедшую ночь и раннее утро ВСУ пытались атаковать сразу пять регионов России. Под ударом оказалась и Белгородская область: система ПВО сбила над регионом один беспилотник.

Над каким именно муниципалитетом сбита воздушная цель, не сообщается. О последствиях также неизвестно.

Кроме Белгородской области, украинские БПЛА пытались атаковать Курскую и Саратовскую области — над этими регионами уничтожили по одному беспилотнику. Ещё пять БПЛА сбили над Краснодарским краем и 44 — над Ростовской областью.

Отметим, что РСЧС впервые предупредили белгородцев о возможной атаке БПЛА через оповещения: сигнал об опасности действовал с полуночи до 01:58.

В 20: 30 над Белгородской областью сбили БПЛА самолётного типа
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