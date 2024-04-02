Украинский беспилотник второй раз за день атаковал белгородское село

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
2 апреля село Долгое Валуйского горокруга второй раз за день попало под атаку ВСУ. С беспилотника сбросили взрывное устройство. Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждено одно легковое авто.
Несколько часов назад с беспилотника сбросили над селом два взрывных устройства. Пострадавших не было. В двух частных домах выбило окна. Помимо этого, повреждена машина.
Напомним, что утром в областном центре и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городе работала сирена. Взрывов местные жители не услышали.