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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

ВСУ ударили беспилотником по Долгому в Белгородской области

Украинский беспилотник второй раз за день атаковал белгородское село

2 апреля 2024, 11:28
Фото: Bel.ru

ВСУ ударили беспилотником по Долгому в Белгородской области

Повторной атаке со стороны ВСУ подверглось село в Валуйском горокруге. Обошлось без раненых, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

2 апреля село Долгое Валуйского горокруга второй раз за день попало под атаку ВСУ. С беспилотника сбросили взрывное устройство. Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждено одно легковое авто.

Несколько часов назад с беспилотника сбросили над селом два взрывных устройства. Пострадавших не было. В двух частных домах выбило окна. Помимо этого, повреждена машина.

Напомним, что утром в областном центре и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городе работала сирена. Взрывов местные жители не услышали.

Беспилотник сбросил два взрывных устройства в белгородском селе: повреждены два дома
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Долгое#Валуйский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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