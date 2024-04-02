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Published Сегодня, 19:25

Modified Сегодня, 19:29

Updated Сегодня, 19:29

Беспилотник сбили в небе над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью сбили беспилотник, в соседней Курской — сразу четыре

2 апреля 2024, 19:25
Фото: Изображение Midjourney

Беспилотник сбили в небе над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью в районе 20:30 сбили беспилотник, сообщает Минобороны.

Примерно в 20:30 над регионом силами ПВО военные сбили один украинский беспилотник. Судя по всему, разрушений и последствий на земле нет.

Ещё четыре украинских БПЛА уничтожили над соседней Курской областью. Жители региона сообщают, что у них звучала сирена — пришлось прятаться в ванной.

Ранее днём 2 апреля село Долгое Валуйского горокруга дважды попало под атаку ВСУ. С беспилотника сбросили взрывное устройство. Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждены два автомобиля, в двух частных домах выбило окна.

Ближе к вечеру 2 апреля два БПЛА сбросили взрывные устройства в Борисовском районе. Ранения получил местный житель: у мужчины контузия, гематома и ссадины. Также повреждён грузовой автомобиль.

Утром в 4 часа областном центре и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городе работала сирена, но взрывов местные жители не услышали. Не было и последствий.

Украинский беспилотник второй раз за день атаковал белгородское село
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