В небе над Белгородской областью сбили беспилотник, в соседней Курской — сразу четыре

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Примерно в 20:30 над регионом силами ПВО военные сбили один украинский беспилотник. Судя по всему, разрушений и последствий на земле нет.
Ещё четыре украинских БПЛА уничтожили над соседней Курской областью. Жители региона сообщают, что у них звучала сирена — пришлось прятаться в ванной.
Ранее днём 2 апреля село Долгое Валуйского горокруга дважды попало под атаку ВСУ. С беспилотника сбросили взрывное устройство. Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждены два автомобиля, в двух частных домах выбило окна.
Ближе к вечеру 2 апреля два БПЛА сбросили взрывные устройства в Борисовском районе. Ранения получил местный житель: у мужчины контузия, гематома и ссадины. Также повреждён грузовой автомобиль.
Утром в 4 часа областном центре и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городе работала сирена, но взрывов местные жители не услышали. Не было и последствий.