Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
31 марта около 17:00 над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Над каким именно районом это произошло, не сообщается.
Напомним, что сегодня, 31 марта, под обстрелом оказалось село Дунайка Грайворонского горокруга. Погибла местная жительница. Во время прилётов женщина находилась на улице.
Также сегодня под атаку ВСУ попали село Долгое Валуйского горокруга и Цаповка в Борисовском районе. Из мирных жителей никто не пострадал. В селе Долгое была повреждена линия электропередачи во время атаки дрона-камикадзе. В Цаповке при атаке беспилотника пострадали четыре автомобиля.