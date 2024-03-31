Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

31 марта 2024, 15:23
Фото: Bel.ru
БПЛА уничтожили около 17:00 31 марта, сообщает Минобороны.

31 марта около 17:00 над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Над каким именно районом это произошло, не сообщается.

Напомним, что сегодня, 31 марта, под обстрелом оказалось село Дунайка Грайворонского горокруга. Погибла местная жительница. Во время прилётов женщина находилась на улице.

Также сегодня под атаку ВСУ попали село Долгое Валуйского горокруга и Цаповка в Борисовском районе. Из мирных жителей никто не пострадал. В селе Долгое была повреждена линия электропередачи во время атаки дрона-камикадзе. В Цаповке при атаке беспилотника пострадали четыре автомобиля.

Женщина погибла после обстрела ВСУ в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина погибла после обстрела ВСУ в Белгородской областиСгорел автомобиль, есть повреждения: ВСУ атакуют Белгородскую область беспилотникамиВСУ с беспилотника сбросили взрывчатку на село в Белгородской области
#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#Атака ВСУ
Подпишитесь
Женщина погибла после обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 14:01
«Осколок, прилёт. Вот такие пироги!» Частный дом загорелся после обстрела Белгорода
Сегодня, 04:42
За пределы Белгородской области выехало уже более 5 тысяч детей
Вчера, 09:25
Руководители торговых центров смогут открыть их, но есть условия
Вчера, 07:46
Граффити в память о погибшей кенгуру из зоопарка в Белгороде появилось в Саратове
Сегодня, 12:33
Ожог второй степени: стало известно о пострадавшей после обстрела Белгорода женщине
Сегодня, 06:05
"