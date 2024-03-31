Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Также сегодня под атаку ВСУ попали село Долгое Валуйского горокруга и Цаповка в Борисовском районе. Из мирных жителей никто не пострадал. В селе Долгое была повреждена линия электропередачи во время атаки дрона-камикадзе. В Цаповке при атаке беспилотника пострадали четыре автомобиля.