ВСУ с беспилотника сбросили взрывчатку на село в Белгородской области

В Белгородском районе после работы ПВО зафиксировали разрушения в двух частных домовладениях в посёлке Майский. Там также поврежден один автомобиль. В посёлке Дубовое в одном частном домовладении выбило окна, посекло фасад и забор. В селе Таврово посечён забор дома.