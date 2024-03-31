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ВСУ с беспилотника сбросили взрывчатку на село в Белгородской области

ВСУ с беспилотника сбросили взрывчатку на село в Белгородской области

31 марта 2024, 08:00
Фото: 1MI
Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА.
Сюжет
ВСУ

По информации губернатора, ВСУ сбросили с дрона три взрывных устройства. В результате пострадавших нет, но повреждены кровля частного жилого домовладения и один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте.

Отметим, что сегодня утром после атаки «Вампирами» в Белгороде повреждены 18 частных домов: в двух из них произошло возгорание.

В Белгородском районе после работы ПВО зафиксировали разрушения в двух частных домовладениях в посёлке Майский. Там также поврежден один автомобиль. В посёлке Дубовое в одном частном домовладении выбило окна, посекло фасад и забор. В селе Таврово посечён забор дома.

Также после атаки ВСУ пострадала женщина — у неё ожог руки второй степени.

Порядка 20 частных домов повреждены в Белгороде и районе после утренней атаки ВСУ
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