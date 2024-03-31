Женщина погибла после обстрела ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Жительница села Дунайка погибла сегодня от обстрела, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. В момент прилётов женщина находилась на улице: от полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты», — написал глава региона.
Кроме того, в селе выявили различные у четырёх частных домовладений, одной хозпостройки и трёх автомобилей. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.
Оперативные службы на месте. Они продолжат обход после окончания повторного обстрела, начавшегося в 16:42. До этого по селу ударили в 15:25.