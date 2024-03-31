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Женщина погибла после обстрела ВСУ в Белгородской области

Женщина погибла после обстрела ВСУ в Белгородской области

31 марта 2024, 14:01
Фото: «Настоящий Гладков», Telegram
Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, жительница села Дунайка Грайворонского горокруга во время обстрела со стороны Украина оказалась на улице.

Жительница села Дунайка погибла сегодня от обстрела, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. В момент прилётов женщина находилась на улице: от полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты», — написал глава региона.

Кроме того, в селе выявили различные у четырёх частных домовладений, одной хозпостройки и трёх автомобилей. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.

Фото: «Настоящий Гладков», Telegram

Оперативные службы на месте. Они продолжат обход после окончания повторного обстрела, начавшегося в 16:42. До этого по селу ударили в 15:25.

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