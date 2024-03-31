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Published Сегодня, 04:42

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В Белгороде после обстрела загорелся частный дом

«Осколок, прилёт. Вот такие пироги!» Частный дом загорелся после обстрела Белгорода

31 марта 2024, 04:42
Фото: соцсети

В Белгороде после обстрела загорелся частный дом

ВСУ снова обстреляли город из реактивной системы залпового огня. Есть последствия.
Сюжет
Пожар

В 7 часов утра 31 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Включили сирену, жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

В небе раздались взрывы — система ПВО отражала атаку со стороны Украины. Жители города слышали порядка десяти разрывов, характерные следы заметили и в небе.

По данным очевидцев, из-за обстрела пострадал дом в частном секторе на улице Раздобаркина, что на юго-западе города. В Сети публикуют кадры пожара.

«Осколок, прилёт. Вот такие пироги!» — комментирует случившееся местный житель.
Видео: соцсети

Публикуют и фото пожара. СМИ сообщают, что на месте ЧП уже работают спецслужбы.

Фото: соцсети

Характерную воронку от прилёта заметили посреди дороги предварительно, на 2-м Воеводском переулке.

Фото: соцсети

Также снаряд или его осколки упали на дом в 1-м Окружном переулке, сообщают белгородские медиа.

Фото: соцсети

Также после обстрела в некоторых местах города пропала вода. Воды не было на улице 5 Августа и Костюкова. Бел.Ру в Белоблводоканале сообщили, что бригада уже выехала на место.

Также есть информация об одном пострадавшем, но она не подтверждена. Официального комментария на момент публикации не поступало.

В Белгороде взрывы, работает ПВО
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В Белгороде взрывы, работает ПВО
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