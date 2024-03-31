«Осколок, прилёт. Вот такие пироги!» Частный дом загорелся после обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В 7 часов утра 31 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Включили сирену, жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.
В небе раздались взрывы — система ПВО отражала атаку со стороны Украины. Жители города слышали порядка десяти разрывов, характерные следы заметили и в небе.
По данным очевидцев, из-за обстрела пострадал дом в частном секторе на улице Раздобаркина, что на юго-западе города. В Сети публикуют кадры пожара.
«Осколок, прилёт. Вот такие пироги!» — комментирует случившееся местный житель.
Публикуют и фото пожара. СМИ сообщают, что на месте ЧП уже работают спецслужбы.
Характерную воронку от прилёта заметили посреди дороги предварительно, на 2-м Воеводском переулке.
Также снаряд или его осколки упали на дом в 1-м Окружном переулке, сообщают белгородские медиа.
Также после обстрела в некоторых местах города пропала вода. Воды не было на улице 5 Августа и Костюкова. Бел.Ру в Белоблводоканале сообщили, что бригада уже выехала на место.
Также есть информация об одном пострадавшем, но она не подтверждена. Официального комментария на момент публикации не поступало.