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Updated Сегодня, 04:33

Момент очередного обстрела Белгорода попал на камеру

Момент очередного обстрела Белгорода попал на камеру

31 марта 2024, 04:31
Фото: 1MI
В 7 утра в небе над Белгородом раздалась череда мощных взрывов. Вероятнее всего, ВСУ снова обстреляли город из РСЗО: последствия уточняются. Подписчики Бел.Ру записали звуки работы ПВО на видео.
Сюжет
Обстрел

В районе семи утра ВСУ в очередной раз ударили по Белгороду. Спасатели объявили ракетную опасность: зазвучали сирены, а местным жителям пришли уведомления.

Порядка десяти взрывов раздались в небе над городом. Работало ПВО — характерные следы со сбитыми снарядами зафиксировали на камеру.

Видео: Bel.ru

Последствия на земле уточняются. Есть вероятность, что пострадал частный дом в южной части города — об этом сообщают в Сети. Официального комментария на момент публикации нет.

В Белгороде взрывы, работает ПВО
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В Белгороде взрывы, работает ПВО
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