Момент очередного обстрела Белгорода попал на камеру

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В районе семи утра ВСУ в очередной раз ударили по Белгороду. Спасатели объявили ракетную опасность: зазвучали сирены, а местным жителям пришли уведомления.
Порядка десяти взрывов раздались в небе над городом. Работало ПВО — характерные следы со сбитыми снарядами зафиксировали на камеру.
Последствия на земле уточняются. Есть вероятность, что пострадал частный дом в южной части города — об этом сообщают в Сети. Официального комментария на момент публикации нет.