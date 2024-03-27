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последствия обстрела 27 марта

На подлёте к Белгороду система ПВО сбила 16 воздушных целей: пострадавших нет

27 марта 2024, 19:00
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
последствия обстрела 27 марта

Система ПВО сбила 16 воздушных целей на подлёте к Белгороду

Из мирных жителей никто не пострадал. В областном центре и районе есть разрушения. Подробности сообщает Вячеслав Гладков.

27 марта над Белгородом и районом система ПВО сбила 16 воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал.

В областном центре в 12 МКД в 26 квартирах выбило окна. Также есть повреждения в поликлиниках №7 и №8, там тоже выбило окна. Помимо этого, повреждены окна в складском корпусе детской областной больницы.

Кроме того, выбиты окна и посечены фасады в четырёх учреждениях образования. Также повреждены восемь авто, два из которых сгорели.

В Белгородском районе в Дубовом в трёх квартирах одного МКД посечены окна. В одном частном доме повреждены кровля и забор. Пострадал один автомобиль. В Репном осколками посечены три автомобиля.

На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

последствия обстрела 27 мартапоследствия обстрела 27 марта
последствия обстрела 27 мартапоследствия обстрела 27 марта
последствия обстрела 27 мартапоследствия обстрела 27 марта
последствия обстрела 27 марта
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Разрушения#Обстрел ВСУ
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