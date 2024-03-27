На подлёте к Белгороду система ПВО сбила 16 воздушных целей: пострадавших нет

Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
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27 марта над Белгородом и районом система ПВО сбила 16 воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал.
В областном центре в 12 МКД в 26 квартирах выбило окна. Также есть повреждения в поликлиниках №7 и №8, там тоже выбило окна. Помимо этого, повреждены окна в складском корпусе детской областной больницы.
Кроме того, выбиты окна и посечены фасады в четырёх учреждениях образования. Также повреждены восемь авто, два из которых сгорели.
В Белгородском районе в Дубовом в трёх квартирах одного МКД посечены окна. В одном частном доме повреждены кровля и забор. Пострадал один автомобиль. В Репном осколками посечены три автомобиля.
На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.