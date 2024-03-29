Итоги недели: обстрелы, мобилизацию, Соловьёва и помощь звёзд обсуждали белгородцы

Из-за продолжающихся атак ВСУ некоторые жители Белгорода и приграничья решили переместиться в более безопасные места. Однако у них возникла проблема: мало кто оказался согласен арендовать жильё семье из приграничной области. Причин отказа множество, и о некоторых из них белгородцы поделились с информационным порталом «Фонарь». Многие арендодатели опасаются того, что приехавшие жители Белгородской области могут оказаться диверсантами.