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Published Вчера, 17:35

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Итоги недели

Итоги недели: обстрелы, мобилизацию, Соловьёва и помощь звёзд обсуждали белгородцы

29 марта 2024, 17:35
Фото: 1MI
Итоги недели
Обстрелы Белгорода продолжаются, Соловьёв обсуждает меры безопасности с главой администрации, министр обороны называет слухи о мобилизации глупостью, жители сталкиваются с проблемами при аренде жилья из-за страха диверсантов, звезды помогают сбором средств для пострадавших. Итоги прошедшей н

Обстрелы ВСУ

Массированные обстрелы Белгорода продолжаются уже третью неделю. Сегодня примерно в три часа дня в один из жилых домов на улице Щорса в Белгороде врезался БПЛА ВСУ. Беспилотник влетел прямо в окно одной из квартир. Выбило несколько окон, окон балконов в пяти квартирах, посекло фасад здания. Пострадал автомобиль.

В результате взрыва один мужчина погиб, двое белгородцев пострадали. Супруга погибшего получила тяжёлую черепно-мозговую травму, раны лица и ожоги на бедре. Позже житель МКД обратился самостоятельно в городскую больницу №2 с осколочным ранением поясницы.

Один погиб, двое ранены: что известно о последствиях взрыва в МКД в Белгороде
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Владимир Соловьёв побывал в Белгороде 29 марта

Владимир Соловьёв вчера снова посетил Белгород, чтобы поговорить с главой белгородской администрации Валентином Демидовым. Они обсудили меры безопасности, которые предпринимаются региональным правительством для обеспечения безопасности жителей области. Журналист отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Белгород продолжает существовать, не забывая про мирную повестку. Однако происходящая трагедия также ощущается.

Однако ранее из-за высказывания Владимира Соловьёва белгородцы возмутились его позиции. Журналист высказал совет тем людям, которые утверждают, что федеральные медиа игнорируют Белгород. Он предложил им просто замолчать, если они ничего не знают по этому поводу.

Соловьёв: Была идея создать армию, чтобы отодвинуть ВСУ от Белгородской области
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Шойгу назвал глупостью слухи о новой волне мобилизации на фоне создания санитарной зоны

Ранее Владимир Путин заявил о возможном создании санзоны в том случае, если обстрелы Белгородской области не закончатся. Из-за этого в сети распространилась информация, что для этих целей снова объявят мобилизацию в ближайшее время. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, как пишут РИА «Новости», назвал «полной глупостью».

Шойгу ответил, будет ли мобилизация для создания санзоны у Белгородской области
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Жители белгородского приграничья — диверсанты для арендодателей в других областях?

Из-за продолжающихся атак ВСУ некоторые жители Белгорода и приграничья решили переместиться в более безопасные места. Однако у них возникла проблема: мало кто оказался согласен арендовать жильё семье из приграничной области. Причин отказа множество, и о некоторых из них белгородцы поделились с информационным порталом «Фонарь». Многие арендодатели опасаются того, что приехавшие жители Белгородской области могут оказаться диверсантами.

«Украинцам не сдаём»: почему в регионах отказывают белгородцам в съёме жилья?
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Помощь белгородцам от звёзд

Егор Крид провёл благотворительный стрим, на котором собрал 7 миллионов рублей. Также от себя в фонд он направил дополнительно 6,7 миллионов рублей. 225 тысяч певец получили от зрителей. Деньги направятся на помощь белгородцам, пострадавшим в «Крокус Сити Холле».

Ранее приюту для собак «Лучик надежды» Ольга Бузова, певица и телеведущая, пожертвовала 50 тысяч рублей. Также певец Xolidayboy решил провести благотворительный концерт в Белгороде, чтобы собранные деньги также направить в помощь белгородцам. Он призвал и других звёзд к благотворительности. Ещё 150 тысяч рублей «Святому Белогорью против детского рака» перевела рэп-рок-группа Anacondaz.

Егор Крид назвал сумму, которую собрал во время стрима для помощи Белгороду
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