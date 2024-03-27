Егор Крид назвал сумму, которую собрал во время стрима для помощи Белгороду

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Егор Крид собрал во время благотворительного стрима 7 млн рублей. 255 тыс. рублей были собраны от зрителей, ещё 6,7 млн рублей направил сам певец.
«Ещё раз всем спасибо и респект. Мы сделали огромное дело», — написал Крид.
Ранее артист пообещал, что деньги направят на помощь жителям Белгорода и пострадавшим при теракте в Москве.
Как оказалось, деньги Егор Крид перечислил «Святому Белогорью против детского рака». По информации фонда, на счёт 27 марта поступило 5 млн рублей.