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Егор Крид

Егор Крид назвал сумму, которую собрал во время стрима для помощи Белгороду

27 марта 2024, 10:13
Фото: Telegram-канал Егора Крида
Егор Крид

Егор Крид собрал 7 млн рублей во время благотворительного стрима

Певец обещал, что средства будут направлены на помощь белгородцам и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл». Подробности Крид сообщил в своём Telegram-канале. Как уточняет «Святое Белогорье против детского рака», на счёт фонда от артиста поступило 5 млн рублей.

Егор Крид собрал во время благотворительного стрима 7 млн рублей. 255 тыс. рублей были собраны от зрителей, ещё 6,7 млн рублей направил сам певец.

«Ещё раз всем спасибо и респект. Мы сделали огромное дело», — написал Крид.

Ранее артист пообещал, что деньги направят на помощь жителям Белгорода и пострадавшим при теракте в Москве.

Как оказалось, деньги Егор Крид перечислил «Святому Белогорью против детского рака». По информации фонда, на счёт 27 марта поступило 5 млн рублей.

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#Общество#Благотворительность#Москва#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Егор крид
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