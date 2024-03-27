Егор Крид назвал сумму, которую собрал во время стрима для помощи Белгороду

Егор Крид собрал 7 млн рублей во время благотворительного стрима

Певец обещал, что средства будут направлены на помощь белгородцам и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл». Подробности Крид сообщил в своём Telegram-канале. Как уточняет «Святое Белогорье против детского рака», на счёт фонда от артиста поступило 5 млн рублей.