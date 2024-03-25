«Заткнитесь, твари!» Соловьёв — о жалобах на то, что федералы бросили Белгород

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Журналист во время передачи на канале «Россия 1» рассказал, что на днях заехал в Белгород. Причина оказалась своеобразной, и Владимир Соловьёв её озвучил.
«Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: „Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это кошмар, люди чувствуют себя брошенными, как вы можете! Пока Москва гуляет, Белгород гибнет“. Вся эта мерзкая истерика, которую тут же подхватывают укронацистские СМИ», — сказал Соловьёв.
В Белгороде федеральный журналист пообщался с Оксаной Тарантовой, министром общественных коммуникаций. Вместе они поехали на место прилёта. По пути Тарантова рассказала, что сорвать голосование у ВСУ не получилось:
«На участках в пятницу были просто очереди. И было ощущение, что люди назло и специально идут голосовать. У нас такой явки в Белгороде и Старом Осколе не было никогда», — Тарантова.
По словам министра, федеральные власти Белгороду помогают. Например, другие регионы забирают к себе на время детей: сначала на три недели, но с возможностью продлить пребывание до конца учебного года.
«Всем тем, кто пытается сказать, что федералы Белгород бросили: заткнитесь, твари! В декабре губернатор Гладков пришёл в правительство и сказал, что по его ощущениям происходит. Правительство моментально выделило миллиард. На эти деньги была закуплена бронеплёнка, которой оклеили стёкла, и поэтому поражающий эффект от разбитых стёкол минимизирован. Были построены специальные укрытия, которые расставляют по всему городу», — заявил Соловьёв.
Журналист настоял на том, что «работают все, и если вы чего-то не знаете — заткнитесь». По городу Соловьёв передвигался в подобии военной формы.
При обстрелах ВСУ только в марте погибли 26 белгородцев.