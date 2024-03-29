«Самый защищённый город мира». Демидов объяснил Соловьёву, как сейчас живёт Белгород

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Журналист Владимир Соловьёв посетил после волны хейта Белгород и пообщался с мэром Валентином Демидовым. Первым делом Соловьёв удивился, что город, несмотря на обстрелы, всё ещё «живой» и красивый. Но чувствуется, что трагедия может случиться в любую секунду.
Демидов с журналистом согласился, и добавил, что жизнь в Белгороде продолжается. Так, не остановился ни один спецпроект времён «мирной» повестки. Но жизнь действительно разделилась на «до» и «после».
«Принимаем беспрецендентые меры по защите населения. Белгород — самый защищённый город в России. Если не в мире. Это и укрытия, и размыкатели подъездов», — рассказал Демидов.
Мэр рассказал, что со временем стало понятно: идея с укрытиями в подвалах не может обеспечить нужную защищённость. Было принято решение оборудовать двери подъездов размыкателями. Также в Белгороде установили знакомые горожанам бетонные укрытия. Ещё 200 конструкций появятся в ближайшее время.
«Мы их возили на полигон, взрывали. Всё что угодно с ними делали. Они сегодня спасают людей, очень много в интернете фотографий, подтверждающие это», — добавил Демидов.
Мэр также сообщил, что военные работают очень хорошо — сбивают почти всё. Но долетающие обломки иногда приводят к трагедиям.
Соловьёв отметил, что не все понимают, как Белгород близок к Харькову — всего 70 километров. До границы — всего 40 километров, поэтому ВСУ и стреляют по городу из РСЗО «Вампир».