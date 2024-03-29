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Published Сегодня, 18:19

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Мэр Белгорода пообщался с Владимиром Соловьёвым о жизни в прифронтовом городе

«Самый защищённый город мира». Демидов объяснил Соловьёву, как сейчас живёт Белгород

29 марта 2024, 18:19
Фото: Bel.ru

Мэр Белгорода пообщался с Владимиром Соловьёвым о жизни в прифронтовом городе

Федеральный журналист Владимир Соловьёв после волны негатива в соцсетях снова посетили Белгород. Побеседовал с Соловьёвым мэр Валентин Демидов: глава горадминистрации объяснил, как живёт прифронтовой город.
Сюжет
Граница

Журналист Владимир Соловьёв посетил после волны хейта Белгород и пообщался с мэром Валентином Демидовым. Первым делом Соловьёв удивился, что город, несмотря на обстрелы, всё ещё «живой» и красивый. Но чувствуется, что трагедия может случиться в любую секунду.

Демидов с журналистом согласился, и добавил, что жизнь в Белгороде продолжается. Так, не остановился ни один спецпроект времён «мирной» повестки. Но жизнь действительно разделилась на «до» и «после».

«Принимаем беспрецендентые меры по защите населения. Белгород — самый защищённый город в России. Если не в мире. Это и укрытия, и размыкатели подъездов», — рассказал Демидов.

Мэр рассказал, что со временем стало понятно: идея с укрытиями в подвалах не может обеспечить нужную защищённость. Было принято решение оборудовать двери подъездов размыкателями. Также в Белгороде установили знакомые горожанам бетонные укрытия. Ещё 200 конструкций появятся в ближайшее время.

«Мы их возили на полигон, взрывали. Всё что угодно с ними делали. Они сегодня спасают людей, очень много в интернете фотографий, подтверждающие это», — добавил Демидов.

Мэр также сообщил, что военные работают очень хорошо — сбивают почти всё. Но долетающие обломки иногда приводят к трагедиям.

Соловьёв отметил, что не все понимают, как Белгород близок к Харькову — всего 70 километров. До границы — всего 40 километров, поэтому ВСУ и стреляют по городу из РСЗО «Вампир».

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