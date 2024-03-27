«Не разобрались, а брызжете слюной»: Кашеварова — о речи Соловьёва про белгородцев

Журналистка высказала мнение в своём блоге: «Соловьёв считает, что все, кто ему пишут в комментариях под его речью о Белгороде, — работа украинцев, угрожает всем проверкой». Однако это, по словам девушки, не так: она утверждает, что опубликовала выжимку из писем самих белгородцев.