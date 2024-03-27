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Анастасия Кашеварова

«Не разобрались, а брызжете слюной»: Кашеварова — о речи Соловьёва про белгородцев

27 марта 2024, 07:51
Фото: страница Анастасии Кашеваровой
Анастасия Кашеварова

Журналистка Кашеварова прокомментировала речь Соловьёва о помощи белгородцам

Анастасия Кашеварова, чья публикация о белгородцах ранее не понравилась Владимиру Соловьёву, прокомментировала его речь на ТВ. Она отметила, что жаловались не украинцы, как утверждает Соловьёв, а сами белгородцы. И добавила, что жителям нужны дополнительные меры поддержки.

Федеральный журналист Владимир Соловьёв во время передачи на канале «Россия 1» жёстко ответил на появившуюся в интернете публикацию от корреспондента Анастасии Кашеваровой. В ней говорилось о том, что власти не помогают обстреливаемому Белгороду в должной степени.

Соловьёву это заявление не понравилось, и он назвал «тварями» блогеров, которые утверждают такое, но не живут в Белгороде. Жители прифронтового города приняли это заявление на свой счёт. Позже объяснения Соловьёва прокомментировала и сама Кашеварова.

Журналистка высказала мнение в своём блоге: «Соловьёв считает, что все, кто ему пишут в комментариях под его речью о Белгороде, — работа украинцев, угрожает всем проверкой». Однако это, по словам девушки, не так: она утверждает, что опубликовала выжимку из писем самих белгородцев.

Кроме того, основной посыл её обращения, утверждает Кашеварова, состоит в том, чтобы предоставить дополнительные меры поддержки жителям ежедневно обстреливаемого Белгорода.

…в стране произошла трагедия, теракт с огромным количеством жертв. Власти тут же приняли адекватные и правильные меры — моментальные выплаты, помощь с кредитами и ипотекой. Крупный бизнес тоже проявил солидарность. Аналогичных мер поддержки мне хотелось бы видеть и в отношении Белгорода. Это именно то, о чём я писала ранее.
Анастасия Кашеварова

Корреспондент также обратила внимание на слова Соловьёва про выделение 4 млрд рублей Белгородской области, которые ушли на установку укрытий и закупку бронеплёнки. «Но это всё должно быть самим собой разумеющимся, когда речь идёт о приграничье. Это нельзя назвать дополнительными мерами поддержки населения. Это попытка обеспечить базовую безопасность», — уверена Кашеварова.

В то же время журналистка отмечает, что небольшие сдвиги есть: например, многие знаменитости начали помогать жителям Белгорода либо финансово, либо с переселением в безопасные регионы.

Владимир Рудольфович, несомненно, жалкий процент укроботов, которые писали вам гневные послания, есть, но в основном вам писали жители Белгородской области. Вы бы перешли по 10 аккаунтам, посмотрели, кто эти люди. Поговорили бы с ними, собрали с них проблемы. Но вы сделали иначе — закрыли комментарии, брызжете слюной и машете кулаками.
Анастасия Кашеварова

Напомним, что ранее депутат Белгородской областной думы Тарас Хтей выразил надежду, что «федеральные власти обратят повышенное внимание на область и постараются отодвинуть линию соприкосновения», а также предоставят местному бизнесу льготы на налоги, которые те «заслужили кровью, в прямом смысле».

О помощи белгородцам сообщали знаменитости: группы Anakondaz и «Кис-Кис», исполнители Анна Семенович и Егор Крид, телеведущие Алёна Водонаева и Ольга Бузова и многие другие.

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