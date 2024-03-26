Соловьёв ответил на возмущения белгородцев о высказываниях про «мерзкую истерику»

Он также заявил, что регулярно бывает в Белгороде: «Некоторые белгородцы, которые говорят — назовите их фамилии, я их проверю — кто это и насколько они белгородцы. В Белгороде я людей вижу и с ними говорю. Они — герои. <…>Белгородцы, с вами вся страна. А твари, которые пытаются вас поссорить с большой страной, знайте — не дождётесь».