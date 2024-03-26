Соловьёв ответил на возмущения белгородцев о высказываниях про «мерзкую истерику»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил свои высказывания про «мерзкую истерику». По его словам, речь шла о блогере, который не живёт в Белгороде.
Значит вы, мрази, врёте. Конкретно я цитировал блог некой Кашеваровой и её сотоварища, который никакой не житель Белгорода. И речь шла в моём тексте, если вы внимательно это слушали, не о жалобах жителей Белгорода на то, что их обстреливают, а на фразу, что федералы не обращают внимание, о чём писала Кашеварова. Потому что как раз федеральные власти во всю оказывают внимание.
Владимир Соловьёв
Он также заявил, что регулярно бывает в Белгороде: «Некоторые белгородцы, которые говорят — назовите их фамилии, я их проверю — кто это и насколько они белгородцы. В Белгороде я людей вижу и с ними говорю. Они — герои. <…>Белгородцы, с вами вся страна. А твари, которые пытаются вас поссорить с большой страной, знайте — не дождётесь».
Напомним, что скандал разгорелся вчера после выхода передачи на канале «Россия 1». Владимир Соловьёв ответил «разным тварям, притворяющимися блогерами» и заявил, что федеральные власти никогда не бросали Белгород. Позже белгородцы начали «штурмовать» комментарии под постами с требованиями извинений.