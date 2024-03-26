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Published Сегодня, 07:52

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Updated Сегодня, 08:08

Кадр из программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

Соловьёв ответил на возмущения белгородцев о высказываниях про «мерзкую истерику»

26 марта 2024, 07:52
Фото: «Россия 1»
Кадр из программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

Соловьёв объяснил белгородцам, кого назвал «тварями»

Владимир Соловьёв в эфире своей программы объяснил, что назвал «тварями» блогеров, которые не живут в Белгороде. При этом к горожанам, по его словам, у него претензий нет.

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил свои высказывания про «мерзкую истерику». По его словам, речь шла о блогере, который не живёт в Белгороде.

Значит вы, мрази, врёте. Конкретно я цитировал блог некой Кашеваровой и её сотоварища, который никакой не житель Белгорода. И речь шла в моём тексте, если вы внимательно это слушали, не о жалобах жителей Белгорода на то, что их обстреливают, а на фразу, что федералы не обращают внимание, о чём писала Кашеварова. Потому что как раз федеральные власти во всю оказывают внимание.
Владимир Соловьёв

Он также заявил, что регулярно бывает в Белгороде: «Некоторые белгородцы, которые говорят — назовите их фамилии, я их проверю — кто это и насколько они белгородцы. В Белгороде я людей вижу и с ними говорю. Они — герои. <…>Белгородцы, с вами вся страна. А твари, которые пытаются вас поссорить с большой страной, знайте — не дождётесь».

Напомним, что скандал разгорелся вчера после выхода передачи на канале «Россия 1». Владимир Соловьёв ответил «разным тварям, притворяющимися блогерами» и заявил, что федеральные власти никогда не бросали Белгород. Позже белгородцы начали «штурмовать» комментарии под постами с требованиями извинений.

Соловьёв ответил на слова про «мерзкую истерику»
Видео: «Россия 1»
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