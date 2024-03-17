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Published Сегодня, 19:33

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

Редакция «Соловьёв Live» рассказала, что случилось с их журналистом в Белгороде

Что случилось с журналистом канала «Соловьёв Live» в Белгороде?

17 марта 2024, 19:33
Фото: 1MI

Редакция «Соловьёв Live» рассказала, что случилось с их журналистом в Белгороде

В Сети появилась информация о задержании журналиста канала «Соловьёв Live» Ильи Коренева за съёмку здания УФСБ в Белгороде. Позже в Telegram-канале «Соловьёв» сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

В Telegram-канале Baza появилась информация о задержании журналиста Ильи Коренева за съёмку здания УФСБ по Белгородской области. Сообщалось, что оператора задержали сотрудники ГИБДД, позже с ним якобы работали сотрудники спецслужб.

Однако, как сообщили позже в Telegram-канале «Соловьёв»», информация о задержании их журналиста не соответствует действительности. Отмечается, что оператор и корреспондент не проводили несогласованных съёмок, они фиксировали на видео центр города, который пострадал во время обстрелов.

«Группа действительно давала пояснения по поводу своей работы правоохранительным органам, но не задерживалась. Издание, распространившее недостоверную информацию, не обращалось в редакцию за комментарием. Публикация основана на „сливе“ оперативных данных, в связи с чем может быть инициирована проверка», — пишет Telegram-канал «Соловьёв».

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#Общество#Задержание#Новости Белгорода#Оператор#Белгород#Алина Харина
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