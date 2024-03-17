Что случилось с журналистом канала «Соловьёв Live» в Белгороде?

Однако, как сообщили позже в Telegram-канале «Соловьёв»», информация о задержании их журналиста не соответствует действительности. Отмечается, что оператор и корреспондент не проводили несогласованных съёмок, они фиксировали на видео центр города, который пострадал во время обстрелов.