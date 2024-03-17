Что случилось с журналистом канала «Соловьёв Live» в Белгороде?

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
В Telegram-канале Baza появилась информация о задержании журналиста Ильи Коренева за съёмку здания УФСБ по Белгородской области. Сообщалось, что оператора задержали сотрудники ГИБДД, позже с ним якобы работали сотрудники спецслужб.
Однако, как сообщили позже в Telegram-канале «Соловьёв»», информация о задержании их журналиста не соответствует действительности. Отмечается, что оператор и корреспондент не проводили несогласованных съёмок, они фиксировали на видео центр города, который пострадал во время обстрелов.
«Группа действительно давала пояснения по поводу своей работы правоохранительным органам, но не задерживалась. Издание, распространившее недостоверную информацию, не обращалось в редакцию за комментарием. Публикация основана на „сливе“ оперативных данных, в связи с чем может быть инициирована проверка», — пишет Telegram-канал «Соловьёв».