«Авантюра чистой воды». Военный журналист — о «предвыборных» атаках ВСУ на Белгород

Таким образом, чаще всего бойцы ВСУ атакуют приграничные Грайворонский горокруг (сёла Сподарюшино и Козинка), Шебекенский горокруг (сёла Новая Таволжанка Староселье) и Белгородский район (от Гоптовки к Нехотеевке). Эти населённые пункты находятся вблизи госграницы — между ними и Украиной расстояние всего в два-три километра.