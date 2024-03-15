«Авантюра чистой воды». Военный журналист — о «предвыборных» атаках ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Военный обозреватель из Белгорода Геннадий Алёхин объяснил журналисту Бел.Ру, зачем последние несколько дней ВСУ регулярно обстреливают Белгород и пытаются проникнуть на территорию области.
По мнению ветерана боевых действий, провокации с украинской стороны напрямую связаны с выборами президента РФ.
«Я рассуждаю как человек военный, разбирающийся в вопросах информационного сопровождения конфликтов. С военной точки зрения обстрелы, попытки вторжения на некоторых участках белгородского приграничья — это авантюра чистейшей воды. С политической точки зрения они хотят получить верный, по их мнению, козырь. А именно: сорвать выборы в Белгородском регионе», — рассказал Геннадий Алёхин.
Таким образом, чаще всего бойцы ВСУ атакуют приграничные Грайворонский горокруг (сёла Сподарюшино и Козинка), Шебекенский горокруг (сёла Новая Таволжанка Староселье) и Белгородский район (от Гоптовки к Нехотеевке). Эти населённые пункты находятся вблизи госграницы — между ними и Украиной расстояние всего в два-три километра.
«Им нужно захватить хотя бы один из населённых пунктов. Сразу же туда выпустят этих отморозков. В прямом смысле слова: это так называемые „Российский добровольческий корпус“*, „Сибирский батальон“* и легион „Свобода России“*. Есть там такие люди, но они не составляют большинство в этих диверсионно-разведывательных группах», — Геннадий Алёхин.
Сами же ДРГ — это обычные подразделения регулярных вооружённых сил Украины ротного батальонного звена. К ним командование добавляет наёмников из Германии, Франции и Грузии. Ранее представителей этих государств можно было наблюдать на харьковском направлении, включающем в себя белгородское приграничье.
«Задача этих отморозков — зайти в село, повесить флаг над зданием сельской администрации и прокричать: „Путин — долой! Выборы мы сорвали, мы оккупировали часть Белгородской области!“ Приблизительно так», — Геннадий Алёхин.
Для достижения этих целей формирования ВСУ с нарастающей силой каждый день запускают дезинформацию и фейки.
«С помощью всевозможных стендапов, синхронов, что они где-то уже гуляют по сёлам Грайворонского района. Главная цель — сорвать выборы и внести панику среди мирного населения, включая жителей Белгорода», — Геннадий Алёхин.
Военный обозреватель отметил, что ситуация «действительно тяжёлая», особенно на приграничье. К регулярным обстрелам добавился натиск диверсионно-разведывательных групп, заточенных на выполнение вылазок.
Также Алёхин отметил, что в данной ситуации блогерам, СМИ и очевидцам не стоит «бежать впереди паровоза» и нагнетать страсти с ужасами, а также заниматься «шапкозакидательством».
«Тут нужно выбрать верный тон. И основываться только на официальной информации, поступающей в первую очередь от Министерства обороны. Это закон войны! В том числе информационного противоборства. Никуда от этого не денешься, на любом конфликте — свои законы», — подчеркнул Геннадий Алёхин.
Комментируя ситуацию, Алёхин отметил согласованные и эффективные действия в приграничье. Военный журналист вспомнил прошлый май, когда диверсантам удалось дойти до Козинки и угнать несколько машин на Украину.
«Помните в том году они даже и в Козинку зашли? Это в конце мая было. Сейчас извлечены уроки, из ошибок сделаны выводы. И видно по всему, что наши силовые структуры действуют активно и во взаимодействии», — Геннадий Алёхин.
Отдельно обозреватель отметил достойную работу членов белгородской самообороны. Последние имеют полученный в Чечне боевой опыт и сильно помогают другим силовым структурам в сложных сложившихся условиях: эвакуируют жителей, патрулируют ночные улицы.
Геннадий Алёхин ещё раз подчеркнул, что ситуация сложная, а с выводами «бежать впереди паровоза» не стоит.
«Сегодня-завтра будут самые напряжённые дни. Началось голосование. Как говорится, нужно быть внимательными и осторожными и ждать любых провокаций, которые будут со стороны ВСУ. Я считаю, они не исключены, и более того — они попытаются проводить диверсионно-разведывательные действия на приграничье именного сегодня и завтра», — Геннадий Алёхин.
На вопрос, может ли в теории ситуация утихнуть после голосования, военный журналист ответил следующим образом:
«Теории на войне не бывает. На войне проходят боевые действия в зависимости от ситуации, силы средств, обстановки. Сейчас на нашем направлении военные решают оперативно-тактические задачи с общим замыслом наступательных действий», — Геннадий Алёхин.
Таким образом, никто кроме военных, не знает, что будет дальше.
«И нечего здесь гадать на кофейной гуще! Это бессмысленно в данной ситуации», — Геннадий Алёхин.
*признанные в России экстремистскими и террористическими организации