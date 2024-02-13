«Будьте внимательны к словам». Владимир Зотов обратился к белгородским журналистам

Зотов счёл публикации об убыточном аквапарке Белгорода «непатриотичными»

Во время пресс-конференции, посвящённой планам по развитию своих парков, бизнесмен Владимир Зотов обратился к региональным журналистам и попросил их быть внимательнее к словам. Дело в том, что некоторые публикации, по мнению предпринимателя, ранят чувства простых работников.