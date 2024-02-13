Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Зотов счёл публикации об убыточном аквапарке Белгорода «непатриотичными»

«Будьте внимательны к словам». Владимир Зотов обратился к белгородским журналистам

13 февраля 2024, 06:33
Фото: Bel.ru

Зотов счёл публикации об убыточном аквапарке Белгорода «непатриотичными»

Во время пресс-конференции, посвящённой планам по развитию своих парков, бизнесмен Владимир Зотов обратился к региональным журналистам и попросил их быть внимательнее к словам. Дело в том, что некоторые публикации, по мнению предпринимателя, ранят чувства простых работников.

Владимир Зотов рассказал, что читать ряд публикаций региональных журналистов ему было «обидно». Бизнесмен считает, что в сложившихся условиях пресса должна проявлять снисходительность и не акцентировать внимание на убытках.

Становится обидно, когда читаешь ваших коллег, и они прямо с восхищением подают факт, что аквапарк стал убыточным. Да, убыточным. Но вы очень внимательно подходите к этим словам! Вы этим самым очень серьёзно ущемляете людей, двести человек, кто там работает. Мы сегодня делаем всё, чтобы как только закончилось то, что сегодня происходит, он [аквапарк] опять радовал жителей.
Владимир Зотов

Предприниматель отметил, что за 2023 года аквапарк посетили 152 тыс. человек. При том, что работа проводится сложная и на многих уровнях.

Это вам не «Парк динозавров», где стоят динозавры, хрюкают потихоньку, а люди ходят и радуются. Вот здесь надо соблюсти климатический режим, качество воды, безопасность. Всё на свете! Это очень и очень важно. Я поэтому к вам обращаюсь. Вы лучше скажите мне, напишите: «Владимир Фёдорович, чем помочь аквапарку?» Вот это я считаю патриотичным.
Владимир Зотов

Зотов также признался, что не любит критиковать подчинённых. Например, не так давно бизнесмен отругал директора зоопарка, после чего переживал весь день.

Убытки аквапарка в Белгороде превысили 82 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Прощаемся с „Оранжевым островом“». Зотов — о новой сети питания в его паркахЗотов рассказал, как после начала спецоперации «прогнал» чехов из «Парка динозавров»«Это их проблемы». Зотов — о корпоративных спорах «Русагро» с ГК «Агро-Белогорье»
#Общество#Аквапарк#Предприниматель#Пресса#Журналисты#Владимир зотов#Белгород#Убытки#Парки#Критика#Артем Черненко#Парк динозавров
Подпишитесь
Виновата Украина: пятикратный рост числа убийств зафиксировали в Белгородской области
Сегодня, 13:04
Нарушили права собственника? В «Русагро» рассказали о причине иска к Зотову
Сегодня, 06:40
Названы сроки создания новой особой экономической зоны в Белгородской области
Сегодня, 12:14
Заседание по делу Сергиенко перенесли из-за проблем со здоровьем у подсудимого
Сегодня, 09:40
Пенсии не будет? Экс-мэр Галдун не явился в суд и его иск к ОСФР не рассмотрели
Сегодня, 08:05
Доплаты, поручения, «возмущения»: в суде выступил водитель Александра Сергиенко
Сегодня, 11:26