«Будьте внимательны к словам». Владимир Зотов обратился к белгородским журналистам

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Владимир Зотов рассказал, что читать ряд публикаций региональных журналистов ему было «обидно». Бизнесмен считает, что в сложившихся условиях пресса должна проявлять снисходительность и не акцентировать внимание на убытках.
Становится обидно, когда читаешь ваших коллег, и они прямо с восхищением подают факт, что аквапарк стал убыточным. Да, убыточным. Но вы очень внимательно подходите к этим словам! Вы этим самым очень серьёзно ущемляете людей, двести человек, кто там работает. Мы сегодня делаем всё, чтобы как только закончилось то, что сегодня происходит, он [аквапарк] опять радовал жителей.
Владимир Зотов
Предприниматель отметил, что за 2023 года аквапарк посетили 152 тыс. человек. При том, что работа проводится сложная и на многих уровнях.
Это вам не «Парк динозавров», где стоят динозавры, хрюкают потихоньку, а люди ходят и радуются. Вот здесь надо соблюсти климатический режим, качество воды, безопасность. Всё на свете! Это очень и очень важно. Я поэтому к вам обращаюсь. Вы лучше скажите мне, напишите: «Владимир Фёдорович, чем помочь аквапарку?» Вот это я считаю патриотичным.
Владимир Зотов
Зотов также признался, что не любит критиковать подчинённых. Например, не так давно бизнесмен отругал директора зоопарка, после чего переживал весь день.