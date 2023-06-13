Путин: Прилёты в Белгородскую область - плохо, но проблема будет решена

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В ходе диалога Путин заявил о том, что польские наёмники, воюющие в российском приграничье, несут большие потери. Президент высказался и об атаках на Белгородскую область:
Проблема есть, связана с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.
По словам президента, в случае продолжения прилётов со стороны Украины в российское приграничье, Москва рассмотрит вопрос создания на Украине «санитарной зоны».
Также глава государства выразил необходимость принятия важных решений структурами, дабы избежать повторной атаки дронов на Россию:
Традиционная система ПВО сложно обнаруживает современные беспилотники.
Владимир Путин