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Путин: Прилёты в Белгородскую область - плохо, но проблема будет решена

13 июня 2023, 14:40
Фото: 1MI

Путин заявил о необходимости укрепления границы России

Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающихся ситуации на приграничье, в рамках встречи с военными корреспондентами.
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СВО

В ходе диалога Путин заявил о том, что польские наёмники, воюющие в российском приграничье, несут большие потери. Президент высказался и об атаках на Белгородскую область:

Проблема есть, связана с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.

По словам президента, в случае продолжения прилётов со стороны Украины в российское приграничье, Москва рассмотрит вопрос создания на Украине «санитарной зоны».

Также глава государства выразил необходимость принятия важных решений структурами, дабы избежать повторной атаки дронов на Россию:

Традиционная система ПВО сложно обнаруживает современные беспилотники.
Владимир Путин
Польские наёмники участвовали в атаке на Белгородскую область
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#Таисия Некрасова#Владимир Путин#СВО#Эксклюзив#Общество#Спецоперация#Приграничье#Обстрел ВСУ#Беспилотник#Обстрел#Белгородская область#Москва
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