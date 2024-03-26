Сдержала слово: кому в Белгороде помогла Ольга Бузова?

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Певица и телеведущая Ольга Бузова пожертвовала 50 тысяч рублей белгородскому приюту для собак «Добрый дом».
«Приюту для собак немного помогла. Сейчас пытаюсь решить с одной семьёй, чтобы помочь выехать», — написала знаменитость.
Недавно на страницах приюта в соцсетях сообщили, что в учреждении находится 300 собак, корма в приюте осталось на 10 дней.
«Что делать, чем кормить? Как платить зарплату сотрудникам, которые, рискуя своей жизнью, выходят на работу и ухаживают за теми, кого бросили хозяева?» — пишут представители приюта.
Напомним, что о готовности помочь белгородцам Ольга Бузова сообщила 25 марта. Знаменитость заявила, что готова помогать жителям Белгорода через фонды и точечно.