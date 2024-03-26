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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Ольга Бузова

Сдержала слово: кому в Белгороде помогла Ольга Бузова?

26 марта 2024, 12:01
Фото: группа Ольги Бузовой в ВК
Ольга Бузова

Бузова пожертвовала деньги приюту в Белгороде

Помощь от звезды получил «Лучик надежды». Также певица сообщила, что сейчас пытается помочь выехать из Белгорода одной семье.

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожертвовала 50 тысяч рублей белгородскому приюту для собак «Добрый дом».

«Приюту для собак немного помогла. Сейчас пытаюсь решить с одной семьёй, чтобы помочь выехать», — написала знаменитость.

Недавно на страницах приюта в соцсетях сообщили, что в учреждении находится 300 собак, корма в приюте осталось на 10 дней.

«Что делать, чем кормить? Как платить зарплату сотрудникам, которые, рискуя своей жизнью, выходят на работу и ухаживают за теми, кого бросили хозяева?» — пишут представители приюта.

Напомним, что о готовности помочь белгородцам Ольга Бузова сообщила 25 марта. Знаменитость заявила, что готова помогать жителям Белгорода через фонды и точечно.

Ольга Бузова предложила помощь белгородцам
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#Общество#Новости Белгорода#Приют#Собаки#Белгород#Алина Харина#Ольга Бузова
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