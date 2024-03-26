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Министр обороны Шойгу прокомментировал слухи о мобилизации

Шойгу ответил, будет ли мобилизация для создания санзоны у Белгородской области

26 марта 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney

Министр обороны Шойгу прокомментировал слухи о мобилизации

Слухи о дополнительном наборе глава военного ведомства назвал «полной глупостью», цитирует министра РИА «Новости». О создании санитарной зоны для обеспечения безопасности приграничных регионов ранее заявлял в том числе президент.

В Сети ранее появились предположения о том, что в ближайшее время якобы ожидается дополнительная мобилизация. На эти слухи отреагировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ответ на вопрос о том, потребуется ли дополнительный набор для создания санитарной зоны у Белгородской области, глава военного ведомства ответил: «Это полная глупость».

О создании санитарной зоны говорили ещё в прошлом году. На встрече с военкорами президент Владимир Путин заявил, что её потребуется организовать, если обстрелы приграничья не прекратятся.

Вновь о санитарной зоне глава государства вспомнил уже в марте 2024 года, отвечая на вопрос журналистов.

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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Инна Рогова#Минобороны#Мобилизация#Санитарная зона#СВО#Сергей Шойгу
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