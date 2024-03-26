Шойгу ответил, будет ли мобилизация для создания санзоны у Белгородской области

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В Сети ранее появились предположения о том, что в ближайшее время якобы ожидается дополнительная мобилизация. На эти слухи отреагировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В ответ на вопрос о том, потребуется ли дополнительный набор для создания санитарной зоны у Белгородской области, глава военного ведомства ответил: «Это полная глупость».
О создании санитарной зоны говорили ещё в прошлом году. На встрече с военкорами президент Владимир Путин заявил, что её потребуется организовать, если обстрелы приграничья не прекратятся.
Вновь о санитарной зоне глава государства вспомнил уже в марте 2024 года, отвечая на вопрос журналистов.